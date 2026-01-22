２２日前引けの日経平均株価は前営業日比９８６円２１銭高の５万３７６０円８５銭と急反発。前場のプライム市場の売買高概算は１１億３３４４万株、売買代金概算は３兆６７０７億円。値上がり銘柄数は１３３０、対して値下がり銘柄数は２２９、変わらずは４２銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は買い優勢の地合いとなり、日経平均の上げ幅は一時１０００円を超えた。グリーンランドを巡る米欧対立の懸念が後退し、前日の米国株市場が上昇した流れを引き継いだ。日経平均は前日まで５日続落し、１５００円あまり水準を切り下げていただけに主力株中心に買い戻しの動きが広がりやすかった。良好な四半期決算と通期見通しを前日発表したディスコ＜6146＞が急騰。指数寄与度の高い他の半導体関連株にも買いが波及し、リスク選好ムードを一段と強める形となった。値上がり銘柄数はプライム市場全体の８割超にのぼった。



個別ではディスコがストップ高と値を飛ばした。ソフトバンクグループ＜9984＞をはじめ、アドバンテスト＜6857＞や東京エレクトロン＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、ＳＣＲＥＥＮホールディングス＜7735＞、キオクシアホールディングス＜２８５Ａ．Ｔ＞も大きく水準を切り上げた。トヨタ自動車＜7203＞が高い。日立製作所＜6501＞、みずほフィナンシャルグループ＜8411＞はしっかり。半面、三菱重工業＜7011＞やＩＨＩ＜7013＞が軟調。ファーストリテイリング＜9983＞、任天堂＜7974＞、住友金属鉱山＜5713＞も安い。



