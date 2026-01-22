女優の吉田羊（年齢非公表）が、５月から主演舞台「リチャード三世」が始まることを報告した。

上演期間は５月１０〜３１日で、会場は東京・ＰＡＲＣＯ劇場。「極悪非道な暴君」とも言われるリチャード三世役を演じる。吉田は２２日に自身のインスタグラムを更新し「森新太郎×シェイクスピア×吉田羊シリーズ第三弾、解禁です」と書き出す。

「演目は『リチャード三世』。森新太郎さんと挑む三度目のシェイクスピアです。今回演じるリチャードは、狡猾（こうかつ）で醜い『悪役』の代表格。欲にまみれ、裏切りの限りを尽くす彼は、これまで演じてきた清廉潔白なブルータスや仇討ちハムレットとは対極にあるキャラクターです」と演じる役柄について説明。

続けて「けれど今、シリーズ史上一番ワクワクしているかもしれません。劣等感や嫉妬で他人や自分を傷つけながら、憎まれ嫌われ一人の味方もなく死んでいく彼の孤独はどこか他人事でなく、いっそその闇に飛び込んで彼の本心に触れられたらと願うのです。彼が取り憑（つ）かれた『支配欲』の源は、純度の高い悪かそれとも愛欲の裏返しか、果たして。森さんそして百戦錬磨の共演者の皆様と共に、2026年のリチャード三世を作り上げて参ります。どうぞみなさま、お楽しみに」と呼びかけた。

そのビジュアルも公開。髪を下ろし、濃い目のメイクで妖艶な雰囲気だ。フォロワーは「えええー！！！！」「誰か分からない」「めっちゃかっこい」「ビジュアル最高にかっこよくて美しくてぞくぞくします！！！」「めちゃクール」「目が覚めました」「こんなにカッコよくて美人さんな悪役います！？」「頭が追いついてない」「うひゃーかっこいいい！！！」と驚いた。