飲料メーカーの「伊藤園」は２２日、都内で契約および新プロジェクト発表会を行い、３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）でオフィシャルグローバルパートナーとなり、「お〜いお茶」ブランドが⼤会全体のオフィシャルグリーンティーに採⽤されたことを発表した。イベント「お〜いお茶×Ｗｏｒｌｄ Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｃｌａｓｓｉｃ 新ＰＲＯＪＥＣＴ発表会」には前巨人監督の原辰徳氏がゲストで出席した。

２００９年のＷＢＣでは侍ジャパンを率いて世界一にもなった原氏。今大会では大谷の打順にも注目が集まっており、大谷の打順については「一番本人が落ち着くオーダーというのが１番じゃないかなと思っている」と説明。監督だった０９年を振り返りながら「２００９年にイチローが（マリナーズで）１番でしたけど、私はどうしても３番で起用したかった。青木を１番にしてイチローを３番にした。結果がなかなかいい方向に行かなかったので、途中から彼（イチロー）を１番にして、青木を３番にした。短期決戦なので、臨機応変にオーダーを組むことも非常に重要ではないかなと思う」と思い返した。