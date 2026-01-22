女優・橋本環奈が「奇跡の美少女」と沸いた１２年前の姿が公開された。

フジテレビ系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）のエンタメ系Ｗｅｂメディア「めざましｍｅｄｉａ」の公式インスタグラムやＹｏｕＴｕｂｅチャンネルが２２日までに更新され、橋本に軽部真一アナウンサーがインタビューする様子がアップされた。

テレビでは今月１３日に放送されたもので、現在放送中の主演ドラマ「ヤンドク！」（月曜・後９時）について盛り上がったあと、軽部アナは「めざましテレビ的に振り返ると、最初の取材って覚えています？」とたずねた。

橋本は「私が『奇跡の一枚』と言われた写真が話題になった１４歳の時じゃないかと思っていて」と思い出す。「すごく覚えてるのが、一番最初にご連絡をいただいて取材を受けたのがめざましテレビさんなんですよ」と明かした。

当時の貴重映像を公開。当時１４歳の橋本が全国放送に初出演した映像だ。「奇跡の一枚」で話題になった数日後である、２０１３年１１月８日に、めざましテレビがインタビューしたのだという。橋本は「写真が話題になったのは、たぶん４日とか５日（前後）なんです。すぐに福岡に（番組スタッフが）来られたので。こんなにすぐ福岡来るんだと思って」と驚いたそうだ。

全国放送初のテレビ出演。１４歳の橋本は、ハーフアップにまとめたロングヘアで、ピンクのビッグリボン。インタビューで「女優になりたいんですけど。世界とかに行きたい」と夢を口にしていた。その映像を見た軽部アナが「あの頃からすでに度胸があった」と言うと、橋本は「うれしいです」と返した。