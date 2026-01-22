お笑いカルテットぼる塾が22日、都内で「セブン−イレブン・ジャパン 新スイーツ発表会」に登壇した。

スイーツ大好きで知られる田辺智加（42）は毎食後、デザートを欠かさないという。「この数日、バレンタイン時期というのもありまして、もう既に30万円、スイーツに使っています」と告白。「42年の人生で、もしかしたらスイーツ代で家が建てられるかもしれない」と甘い物には目がない。

この日は、「しあわせ食感」というコンセプトで新発売されたスイーツから「雲どら つぶあん＆ホイップ」「とろ生食感チーズケーキ」「クワトロチョコエクレア」を試食した。ふわふわな生地のどら焼きに「名前に負けてない。雲をいただいてるよう。夢です、これは」と大興奮。「皆さんもスイーツを食べて幸せになってください」と呼びかけた。

スイーツのリニューアルにちなみ、話題は今年リニューアルしたいことに。あんり（31）は「しっかり話し合ったんですけど、ぼる塾はメンバーが4人いて、音楽性がない。リニューアルするなら音楽性が必要と思いまして、去年からウクレレを始めて。体験レッスンにまだ2回しか行ってないので、今年こそ本気でレッスンをして、ぼる塾にウクレレを、音楽性を入れたい。私、ウクレレ始めます」と宣言。「“ウクレレ・ツッコミ”とかもありますし。両方からボケられた時とか、ウクレレをチャラく鳴らすだけで済みますし」ともくろんだ。

俳優の綱啓永（27）も出席した。