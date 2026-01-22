2児の母・高橋真麻、朝のうちに仕込んだ手料理を紹介「今日は夜まで仕事なので…」 反響続々「栄養価たっぷりで、彩り豊かなお料理ですね」「お疲れ様です」
2児の母でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が21日、自身のブログを更新。「今日は夜まで仕事なので朝のうちに」と書き出し、仕事に出かける前に仕込んだ手料理の数々を披露した。
【写真】「栄養価たっぷりで、彩り豊かなお料理ですね」高橋真麻が朝のうちに仕込んだ手料理の数々
「鯖のグリルと 鳥と椎茸、ネギ、カボチャの甘だれ焼きと お味噌汁（まだ途中）」と作った料理を明かし、それぞれの写真をアップ。
しっかりと準備を終えた様子で、「これから仕事にいってきまーす」とあいさつした。
コメント欄には「うまそう」「鯖がこんがり美味しそう！」「栄養価たっぷりで、彩り豊かなお料理ですね」「朝から、バッチリお料理されて 帰られたら、あとは火を通すだけですね」「お疲れ様です」などと、称賛やねぎらいの言葉が多数寄せられている。
高橋は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男が誕生した。
