■これまでのあらすじ

妻の「一口ちょうだい」に限界を感じる夫が話し合いを提案すると、妻は逆ギレして家を出て行った。後日、義母から連絡が。義妹からは謝るように言われ、義母からは自分たちの当たり前を受け入れるよう言われるが、夫は譲ることなく毅然と離婚を切り出すのだった。



「離婚の理由がこんなくだらないことなんて…」と、妻は最後の最後まで何が問題なのかがわかっていないようでした。ただ俺の前では「離婚したいなんて思ってない」と言っていましたが、実際には実家では「離婚する」と言ってたらしいのですが…。結局、妻からしたら悪いのは俺で、俺が歩み寄ればいいだけだと考えているのだとわかりました。俺は妻を変えられるとは思わない。そして、俺も自分を変えられなかった。こんなふたりが今後家族としてやっていくことはムリでしょう。そしてその日の夜、妻から「慰謝料は絶対払ってもらうからね！」というメッセージが届き…。脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)