MLBサンフランシスコ・ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）が3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として参戦することを表明した。22日までに韓国メディアが報じた。

韓国メディア「OSEN」によると、イ・ジョンフは前日21日に渡米する前に韓国・仁川空港でメディア取材に対応。その場で「WBCに出場する」と参戦を表明し「代表チームではベテランと若手の架け橋の役割をうまく果たしたい。代表チームは光栄なことで、東京に行って良い成績を収められるよう最善を尽くす」と意気込んだという。

韓国代表をめぐってはキウム時代のチームメートだった金河成（キム・ハソン）が右手中指の腱断裂で修復手術を受けたため、欠場が決まった。イ・ジョンフは「驚いたし、残念。一生懸命、準備していたのに…」としつつ「代わりに入る選手にとっては良い機会」と前を向いた。

イ・ジョンフは前回2023年大会も4試合で14打数6安打を記録した。今大会も打線の中軸として活躍が期待される。メジャー2年目の昨季は150試合で打率・266、8本塁打、55打点だった。

ドジャースの金慧成もサイパンで行われた韓国代表の1次キャンプに参加しており、代表選出が確実となっている。