竹書房は、コミックマーケット107（以下、コミケ107）のグッズなどを販売する「竹書房 STORE春の陣with C107事後通販」を「竹書房STORE」特設ページにて1月22日12時より実施する。

今回、コミケ107の人気商品に加え新作グッズも発売。「魔法少女にあこがれて」や「アポカリプスホテル」、「メイドインアビス」、「スターウォーク」、「アカギ」、「SOGA」のアイテムがラインナップされている。

新刊12巻発売記念！ 「うちの会社の小さい先輩の話」サイン入り全12巻セットを受注販売

コミックス「うちの会社の小さい先輩の話」の、3月17日に発売予定の新刊を含む全12巻セットが登場。第1巻には、斎創氏の直筆サインが入る限定特別セットとなっている。予約受注生産となり、予約期間は2月22日まで。

新刊12巻発売記念のお得なセットも販売

「うちの会社の小さい先輩の話」に登場する片瀬詩織里のアクリルキャラスタンドと「先輩特製人の字Tシャツ MINT GREEN」がお得なセットで販売される。価格は4,000円。

遂にあのシャツを完全再現！

「天」に登場する神域アカギのシャツを完全再現したシャツが登場する。サイズ展開には、想定される「アカギサイズ」が用意。予約受注生産となり、予約期間は2月22日まで。

春の陣＆C107事後通販購入特典

1度の注文で、税込5,000円購入毎に特典ミニクロスが、ランダムで贈られる。ミニクロスは「春の陣 with C107 事後通販」の新柄が多数登場する。なおなくなり次第終了となる。

特典ミニクロス

「魔法少女にあこがれて」グッズ

ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみ

ベーゼ様のディティールを表現した、ずっと撫でていたくなるふわふわの手触りのぬいぐるみ。限定受注アイテムとなっている。

ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみ

ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみポーチ

「ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみ」にぴったりな、ぬいぐるみポーチ。

ベーゼ様トランスマジアぬいぐるみポーチ

みんなの私生活アクキー

みんなの和やかな私生活シーンを両面にプリントしたアクリルキーホルダー。柊うてな、阿良河キウィ、水神小夜、天川薫子、花菱はるかの5種展開。

みんなの私生活アクキー

まほあこ変身缶バッジ／トレーディングアクリルブロマイド #2

まほあこ変身缶バッジ／トレーディングアクリルブロマイド #2

「スターウォーク」グッズ

わっにゃあステッカーセット

しろわんとぱんだわんにゃんのステッカー4枚セット。

わっにゃあステッカーセット

オリジナルTVアニメ「アポカリプスホテル」グッズ

ヤチヨといっしょフォトカード

竹本泉氏描き下ろしの、いろんなヤチヨと一緒に写真を撮れるフォトフレーム。猫ヤチヨ、宇宙船猫ヤチヨ、甚兵衛ヤチヨ、ネグリジェヤチヨ、湯あみ着ヤチヨの5種類が用意されている。

ヤチヨといっしょフォトカード

思ったような回転ロンT

宇宙に打ち上げられたヤチヨが、ようやく思ったような回転に持って行くことができたワンシーンをプリントしたロンT。

思ったような回転ロンT

トレーディング缶バッジぷすぷす ピ

トレーディング缶バッジの第2弾で、ピ全10種が登場する。シークレット特典缶バッジが付く、コンプリートBOXも販売される。

トレーディング缶バッジぷすぷす ピ

「メイドインアビス」グッズ

ジルオリーダー アクキー

つくしあきひと氏描き下ろしデザインの、スペシャルなアクキー。

ジルオリーダー アクキー

マルルク お師さま！Tシャツ

フルカラープリントTシャツ。胸にはオーゼンとマルルクのワンポイントがある。

マルルク お師さま！Tシャツ

ボンドルドの愛に包まれビッグブランケット

ベッドの毛布としても使用できる、高さ200cmのビッグなブランケット。光沢感とふわふわが組み合わさった上質な触り心地。

ボンドルドの愛に包まれビッグブランケット

「アカギ」グッズ

アカギ13麻雀牌ポーチ

「アカギ13きたぜぬるりと...ぬいぐるみ」がピッタリ入るポーチが登場。裏面はクリアになっているので、ぬいぐるみを見せてお出掛けすることも可能。ぬいぐるみも春の陣に合わせて数量限定で再入荷される。

アカギ13麻雀牌ポーチ

ヘナヘナTシャツ

アカギに励まされるようなTシャツ。

ヘナヘナTシャツ

鷲巣麻雀バンダナ

あの名勝負をイメージしたバンダナ。

鷲巣麻雀バンダナ

「SOGA」グッズ

ざわ…ペリカ ステッカー

僧我の第二の人生が始まった瞬間を切り取ったステッカー。

フォロー＆リポストで「#竹書房STOREにトランスマジア」キャンペーンも開催中

2月3日までの期間に「竹書房STORE」の公式Xをフォローし、「#竹書房STOREにトランスマジア」付きの公式ポストをリポストした人の中から抽選で、公式グッズがランダムで贈られる。

※当選の発表は、2025年12月30日以降、X公式アカウントより順次行なっております。

