この冬最も強い寒波の影響で、岡山県北の山間部では雪が続いています。

【写真を見る】「帰ったら雪かきをしないと」と中学生 今季最強寒波で県北では降雪続く 真庭市の上長田で61センチなど【岡山】

雪はあす（23日）にかけて続く見込みで気象台が注意を呼びかけています。

岡山県と鳥取県の県境に位置する津山市阿波地区の午前7時ごろの様子です。

辺り一面が真っ白になり視界が悪くなっていました。

この冬最も強い寒波の影響で岡山県北の山間部では雪が続いていて、午前10時までに、真庭市の上長田で61センチ、新見市千屋で10センチ、津山で1センチの積雪が観測されています

。雪はあす（23日）にかけて続く見込みで、気象台が積雪や路面の凍結による交通障害に注意するよう呼びかけています。

（住民）

「きょうは（雪の降る量が今季）最高じゃ。通勤の人が一番困りますがな」

（中学生）

「帰ったら雪かきをしないと…」

この雪の影響で、JRは因美線の美作加茂駅から智頭駅間で終日運転を取り止めています。JRは今後の気象状況によって列車の遅れや運転取り止めが発生する可能性があるとしています。