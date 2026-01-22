RSK

冬型の気圧配置が強まり、岡山県北部で降積雪が予報されています。 このため、JR西日本は、22日、次の列車の運転を取りやめるということです。

【因美線】

《津山⇒智頭駅方面》
・ 津山駅
５時０３分発　快速　智頭駅行き
６時０８分着　津山駅～智頭駅間
・那岐駅
６時５０分発　普通　鳥取駅行き
７時５９分着　那岐駅～鳥取駅間
・津山駅　　
６時４７分発　普通　智頭駅行き　　
７時５５分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　
１１時３３分発　普通　智頭駅行き　
１２時４２分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　
１５時１４分発　普通　智頭駅行き　
１６時２３分着　津山駅～智頭駅間
・津山駅　
１６時３８分発　普通　智頭駅行き　
１７時５１分着　美作加茂駅～智頭駅間
 ・津山駅　
１８時０６分発　普通　智頭駅行き　
１９時２１分着　美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅　
１９時４３分発　普通　智頭駅行き　
２０時５２分着　美作加茂駅～智頭駅間 《智頭⇒津山駅方面》
・智頭駅　　　　
６時１７分発　普通　津山駅行　　
７時４６分着　智頭駅～美作加茂駅間
 ・智頭駅　　　　
８時１６分発　普通　津山駅行　　
９時２４分着　智頭駅～美作加茂駅間　
・智頭駅　　　
１３時０２分発　普通　津山駅行　
１４時１１分着　智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅　　　
１６時３０分発　普通　津山駅行　
１７時４２分着　智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅　　　
１７時５８分発　普通　津山駅行　
１９時０７分着　智頭駅～津山駅間
・智頭駅　　　
１９時２８分発　快速　津山駅行　
２０時３７分着　智頭駅～美作加茂駅間
・美作加茂駅　
２１時２９分発　快速　津山駅行　
２１時５３分着　美作加茂駅～津山駅間
・智頭駅　　　
２１時００分発　普通　津山駅行　
２２時１６分着　智頭駅～美作加茂駅間　

【芸備線】　

《新見⇒備後落合方面》
・東城駅　　　
５時４５分発　快速　備後落合駅行き　　
東城駅～備後落合駅間
・東城駅　　
１３時２７分発　普通　備後落合駅行き　　
東城駅～備後落合駅間

《備後落合⇒新見方面》
・備後落合駅　　　
６時４１分発　普通　新見駅行き　　備後落合駅～東城駅間
・備後落合駅　　
１４時３９分発　普通　新見駅行き　　備後落合駅～東城駅間

またJR西日本は、今後の気象状況によっては、列車の運転取りやめや急遽の行き先変更、大幅な遅れがでる可能性があるとしています。

【姫新線】
佐用～新見［運転取り止めの可能性あり］

【伯備線】
新見～上石見［運転取り止めの可能性あり］