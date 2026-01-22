【雪の影響】JR西日本 因美線・芸備線の一部列車運転取りやめ【岡山】
冬型の気圧配置が強まり、岡山県北部で降積雪が予報されています。 このため、JR西日本は、22日、次の列車の運転を取りやめるということです。
【因美線】
《津山⇒智頭駅方面》
・ 津山駅
５時０３分発 快速 智頭駅行き
６時０８分着 津山駅～智頭駅間
・那岐駅
６時５０分発 普通 鳥取駅行き
７時５９分着 那岐駅～鳥取駅間
・津山駅
６時４７分発 普通 智頭駅行き
７時５５分着 美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅
１１時３３分発 普通 智頭駅行き
１２時４２分着 美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅
１５時１４分発 普通 智頭駅行き
１６時２３分着 津山駅～智頭駅間
・津山駅
１６時３８分発 普通 智頭駅行き
１７時５１分着 美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅
１８時０６分発 普通 智頭駅行き
１９時２１分着 美作加茂駅～智頭駅間
・津山駅
１９時４３分発 普通 智頭駅行き
２０時５２分着 美作加茂駅～智頭駅間 《智頭⇒津山駅方面》
・智頭駅
６時１７分発 普通 津山駅行
７時４６分着 智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅
８時１６分発 普通 津山駅行
９時２４分着 智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅
１３時０２分発 普通 津山駅行
１４時１１分着 智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅
１６時３０分発 普通 津山駅行
１７時４２分着 智頭駅～美作加茂駅間
・智頭駅
１７時５８分発 普通 津山駅行
１９時０７分着 智頭駅～津山駅間
・智頭駅
１９時２８分発 快速 津山駅行
２０時３７分着 智頭駅～美作加茂駅間
・美作加茂駅
２１時２９分発 快速 津山駅行
２１時５３分着 美作加茂駅～津山駅間
・智頭駅
２１時００分発 普通 津山駅行
２２時１６分着 智頭駅～美作加茂駅間
【芸備線】
《新見⇒備後落合方面》
・東城駅
５時４５分発 快速 備後落合駅行き
東城駅～備後落合駅間
・東城駅
１３時２７分発 普通 備後落合駅行き
東城駅～備後落合駅間
《備後落合⇒新見方面》
・備後落合駅
６時４１分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間
・備後落合駅
１４時３９分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間
またJR西日本は、今後の気象状況によっては、列車の運転取りやめや急遽の行き先変更、大幅な遅れがでる可能性があるとしています。
【姫新線】
佐用～新見［運転取り止めの可能性あり］
【伯備線】
新見～上石見［運転取り止めの可能性あり］