冬型の気圧配置が強まり、岡山県北部で降積雪が予報されています。 このため、JR西日本は、22日、次の列車の運転を取りやめるということです。

【因美線】

《津山⇒智頭駅方面》

・ 津山駅

５時０３分発 快速 智頭駅行き

６時０８分着 津山駅～智頭駅間

・那岐駅

６時５０分発 普通 鳥取駅行き

７時５９分着 那岐駅～鳥取駅間

・津山駅

６時４７分発 普通 智頭駅行き

７時５５分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅

１１時３３分発 普通 智頭駅行き

１２時４２分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅

１５時１４分発 普通 智頭駅行き

１６時２３分着 津山駅～智頭駅間

・津山駅

１６時３８分発 普通 智頭駅行き

１７時５１分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅

１８時０６分発 普通 智頭駅行き

１９時２１分着 美作加茂駅～智頭駅間

・津山駅

１９時４３分発 普通 智頭駅行き

２０時５２分着 美作加茂駅～智頭駅間 《智頭⇒津山駅方面》

・智頭駅

６時１７分発 普通 津山駅行

７時４６分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅

８時１６分発 普通 津山駅行

９時２４分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅

１３時０２分発 普通 津山駅行

１４時１１分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅

１６時３０分発 普通 津山駅行

１７時４２分着 智頭駅～美作加茂駅間

・智頭駅

１７時５８分発 普通 津山駅行

１９時０７分着 智頭駅～津山駅間

・智頭駅

１９時２８分発 快速 津山駅行

２０時３７分着 智頭駅～美作加茂駅間

・美作加茂駅

２１時２９分発 快速 津山駅行

２１時５３分着 美作加茂駅～津山駅間

・智頭駅

２１時００分発 普通 津山駅行

２２時１６分着 智頭駅～美作加茂駅間

【芸備線】

《新見⇒備後落合方面》

・東城駅

５時４５分発 快速 備後落合駅行き

東城駅～備後落合駅間

・東城駅

１３時２７分発 普通 備後落合駅行き

東城駅～備後落合駅間



《備後落合⇒新見方面》

・備後落合駅

６時４１分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間

・備後落合駅

１４時３９分発 普通 新見駅行き 備後落合駅～東城駅間

またJR西日本は、今後の気象状況によっては、列車の運転取りやめや急遽の行き先変更、大幅な遅れがでる可能性があるとしています。

【姫新線】

佐用～新見［運転取り止めの可能性あり］

【伯備線】

新見～上石見［運転取り止めの可能性あり］