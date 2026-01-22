杉咲花主演の水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）の第3話に林裕太が出演する。

本作は、主演の杉咲と監督・脚本の今泉力哉のタッグで贈る、“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。

杉咲が演じるのは、27歳の主人公・土田文菜。小説家としてこれまでに2冊の小説を出版し、現在3冊目を執筆中。執筆以外に、普段は古着屋でアルバイトをしている。現在、恋人はいるのだが、さまざまな過去の恋愛体験が影響して、いつからか “きちんと人を好きになること”“きちんと向き合うこと”を避けてしまっている。文菜は「まっすぐ“好き”と言えたのはいつまでだろう？」とふと思う。今の恋人と真剣に向き合うために、文菜はこれまでの恋愛を振り返っていく。

林の日本テレビ系連続ドラマ出演は、『なんで私が神説教』（2025年）以来となる。林が演じるのは、文菜（杉咲花）の弟・土田拓也。富山県にある文菜の実家で母と犬のナナと暮らしている。文菜が高校時代につきあっていた元彼・柴咲秀（倉悠貴）とは、ふたりが別れてしまった今でもサッカーやフットサルをする仲。文菜が大学で上京している間も、柴咲が知りたがれば、特に隠さずに文菜の彼氏情報などを躊躇なく伝えていて、文菜から、話しすぎだから、と怒られたりもする。姉弟の仲はいい。

林は「今泉さんの紡ぐ台詞はお芝居を現実に感じさせるような力があります。杉咲さん演じる文菜の他愛もない一言は、一瞬で僕を弟にしてくれました」とコメントを寄せている。

林裕太 コメント拓也役を演じました林裕太です。拓也は飛騨山脈の見える町で母と愛犬・ナナとともに暮らす文菜の弟です。今泉さんの紡ぐ台詞はお芝居を現実に感じさせるような力があります。撮影現場では山下監督が家族の温度感を作り出し、姉弟の関係を導いてくださいました。杉咲さん演じる文菜の他愛もない一言は、一瞬で僕を弟にしてくれました。他の回とは違った文菜の地元の空気と、天才犬・ナナにもご注目ください！

（文＝リアルサウンド編集部）