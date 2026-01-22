『名探偵ポワロ』や『カササギ殺人事件』シリーズも！アンソニー・ホロヴィッツ特集

映画・ドラマの制作に関わるほか、作家として数々のベストセラーを生み出してきたアンソニー・ホロヴィッツ。彼の作品が3月20日（金・祝）よりミステリーチャンネルにてまとめて放送される。

東京創元社とのコラボ開始

日本初のミステリー専門文庫である「創元推理文庫」を60年以上にわたり刊行し、古典から最新作まで数々の海外推理小説を日本の読者に紹介し続ける老舗出版社・東京創元社と世界各国のミステリードラマを日本の視聴者にお届けするミステリーチャンネルのコラボ編成がスタート！

コラボ初月である3月は、脚本家としても小説家としても活躍と、世界でも非常に稀有な存在である英国ミステリー界のスーパースター、アンソニー・ホロヴィッツを大特集！ 彼が脚本家としてその名が知られるようになった出世作『名探偵ポワロ』『バーナビー警部』に加え、脚本家としての集大成『刑事フォイル』、そして原作者と脚本家という二つの顔を思う存分発揮した『カササギ殺人事件』とその続編『ヨルガオ殺人事件』のドラマ版も一挙放送となる。

東京創元社アワー アンソニー・ホロヴィッツ特集

『ヨルガオ殺人事件』

3月29日（日）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

日本の出版業界のあらゆるランキングで第1位を総ナメにした傑作「カササギ殺人事件」の続編であり、“週刊文春ミステリーベスト10”2021海外部門をはじめ、数々の日本におけるミステリーのランキングで首位に選ばれるだけでなく、昨年11月には英国のカミラ女王陛下により女王読書室読書クラブの選書に選ばれた「ヨルガオ殺人事件」を、作者ホロヴィッツ自身の脚本によりドラマ化。2024年に英BBCで放送された『ヨルガオ殺人事件』をミステリーチャンネル初放送！

スーザン・ライランドは出版業界から離れ、恋人のアンドレアスとともにギリシャのクレタ島でのどかに暮らしていたが、危険をはらんだ謎がスーザンのもとに舞い込んだことで生活が一変する。スーザンが経営するホテルに英国からある夫婦が訪ねてくる。アラン・コンウェイによる小説「愚行の代償」を読み終えた後、なぜか娘が失踪したというのだ。小説の中に失踪のヒントが隠されているのではと思った夫婦は、その謎を当時の編集者だったスーザンに解くように依頼。スーザンは英国に戻りアランの小説を読み解き始めるが…。果たしてスーザンは、時間切れとなる前に謎を解き明かすことができるのか？

『カササギ殺人事件』に続き主人公スーザンを演じるのは、『ザ・クラウン』シーズン5＆6でマーガレット王女を演じたレスリー・マンヴィル。コンウェイの小説に登場する探偵アティカス・ピュント役も、『刑事フォイル』の後半シリーズで強烈な印象を残したティム・マクマランが続投する。前作同様、“ミステリーの女王”アガサ・クリスティーへのオマージュを散りばめた犯人捜しミステリーとしての意匠が光る逸品だ。

＜第1話あらすじ＞

クレタ島でホテルの経営に四苦八苦するスーザン・ライランドは、ある夫妻から失踪した娘を捜す手助けをしてほしいと頼まれる。夫妻は娘の失踪が、英国で起きた殺人事件および、その事件を題材にしたアラン・コンウェイの小説に関係していると考えていた。その小説「愚行の代償」には、寝室で絞殺死体となって発見される元ハリウッド女優メリッサ・ジェイムズを取り巻く様々な人物が登場するのだが…。

『カササギ殺人事件』

3月28日（土）16：00より一挙放送（全6話／字幕版）

※見逃し配信あり

海外ミステリーランキングを7冠制覇！ ホロヴィッツの大ヒット推理小説を本人が自ら映像化した、アガサ・クリスティーへのオマージュにあふれた傑作英国ミステリー『カササギ殺人事件』。

週刊文春ミステリーベスト10、ミステリが読みたい！、このミステリーがすごい！、本格ミステリ・ベスト10の各海外部門4冠を達成し、本屋大賞翻訳小説部門第1位にも選ばれるなど、海外ミステリー小説の愛好家から高く評価され、世界でも大ヒットした小説「カササギ殺人事件」の待望の映像化。しかも脚本を手掛けたのは、原作者であるホロヴィッツ自身。『バーナビー警部』『名探偵ポワロ』『刑事フォイル』などテレビドラマの脚本も手掛ける彼だが、過去と現在、空想と現実が絡み合う入り組んだ物語を、原作の面白さを活かしながら、映像ならではの表現を取り入れて見事にドラマ化している。

人気作家アラン・コンウェイ役は『ゲーム・オブ・スローンズ』のヴァリス役で知られるコンリース・ヒル、彼の担当編集者スーザン役は『ザ・クラウン』でマーガレット王女を演じたレスリー・マンヴィル、そしてどこかポワロを彷彿とさせるヒルの小説の登場人物、名探偵アティカス・ピュントを演じるのは『刑事フォイル』の後半シリーズで強烈な印象を残したティム・マクマラン。クリスティーへの愛を感じる“仕掛け”がところどころで散りばめられており、クリスティーのファンやミステリーファン必見の逸品。

作家アラン・コンウェイは人気推理小説「名探偵アティカス・ピュント」シリーズの新作「カササギ殺人事件」を書き上げたばかり。担当編集者のスーザンは社長のチャールズから預かったこの新作の初稿を読み進めるうち、最終章がないことに気付く。小説の最終章を追い求めるスーザンと小説の中で事件の真相に迫るアティカス、現実と小説の中の事件が交互に進行していき、やがて交差していく…。ミステリー好き、クリスティーファン向けに散りばめられたオマージュや仕掛けが楽しめる、ミステリーのプロがミステリーファンのために手掛けた珠玉の英国ミステリー！

＜第1話あらすじ＞

イギリスの作家アラン・コンウェイは「名探偵アティカス・ピュント」シリーズで人気の推理作家だが、最新作「カササギ殺人事件」を書き上げて筆を折った。担当編集者であるスーザンはドイツ出張から帰り、週末に早速その原稿を読み進めるが、肝心の最終章がないことに気付く。半ば興奮気味で上司であるクローヴァー・ブックス社の社長チャールズに尋ねると、驚くべき知らせが彼女を待っていた…。

『刑事フォイル』シーズン1〜9

3月20日（金・祝）6：00より一挙放送（全28話／字幕版）

※見逃し配信あり

ホロヴィッツがクリエイターを務め、9シーズンにわたり続いた人気ドラマ『刑事フォイル』をリバイバル放送。

舞台は、第二次世界大戦さなかのイギリス南部、ドーバー海峡に面した美しい町ヘイスティングズ。どんな立場の人に対しても平等に接し、忖度せず、何があっても逃げない、怯まない、そして偉ぶらない、正義の英国紳士フォイルが、大戦で混乱する世の中ならではの事件を解決していく。

＜第1話あらすじ＞

1940年のイギリス。第二次世界大戦の緊張が高まる中、地元の有力者であるドイツ人妻が殺され…。

『バーナビー警部』ホロヴィッツ・コレクション

3月22日（日）14：55より一挙放送（全6話／字幕版）

美しい風景、優しい村人、陰惨な事件…一体犯人は？ イギリスで1997年にスタートして以来、現在もなお続くロングランドラマ『バーナビー警部』。イギリスを代表する女流作家キャロライン・グレアム原作の本作は、イギリスで常に1000万人の視聴者を魅了し、200を越える国で放送。

ミッドサマーを舞台にした本作では、キャンプ場やバザー会場といった生活に身近な場所で事件が発生。警察生活30年を超えるベテラン刑事バーナビーは、相棒のベン・ジョーンズとともに事件の解明に挑んでいく！ どこまでも続く緑の豊かさを誇る田舎町で起こる事件は、そこで暮らす人々の確執や軋轢、嫉妬などが浮き彫りにされ、残忍性や悲壮感が際立つ事件が多いが、バーナビーを中心とした家族、相棒とのやり取りは温かく描かれ、ストーリーを彩っている。

そんな人気の作品から、ホロヴィッツがシリーズ初期に脚本を担当した、記念すべきシリーズ初回を含む6つのエピソードを放送！

謎のアナベラ／血ぬられた秀作／秘めたる誓い／首絞めの森／不実の王／審判の日

＜シーズン1第1話「謎のアナベラ」あらすじ＞

ミッドサマーで一番美しい村、バジャース・ドリフトで、老女エミリーの遺体が自宅で見つかる。向かいに暮らすルーシーは殺人と主張。エミリーが死の直前に言い残した言葉の謎とは？

『名探偵ポワロ』ホロヴィッツ・コレクション

3月28日（土）、29（日）22：00より一挙放送（全11話／二ヵ国語版）

アガサ・クリスティー原作の人気ドラマ『名探偵ポワロ』。主演は、原作に最も忠実にポワロを演じると世界中で絶賛されるデビッド・スーシェ。

ポワロは元ベルギーの警察官で、潔癖症と言えるほどの清潔好き。常にシンメトリーを重んじ、毎日細やかな手入れをする口髭ももちろん左右対称。自慢の「灰色の脳細胞」をフル回転させ、難事件を鮮やかな推理で解き明かしていく！

主演のデビッドは、原作シリーズを読破してポワロの特徴をまとめたリストを作成。徹底した役作りにより尊大さの中にも茶目っ気を秘めた魅力的なポワロ像を作り上げ、四半世紀にわたり演じ続けた。ポワロは彼無くしては語ることができないほどの存在に。

全70話の『名探偵ポワロ』より、今回はホロヴィッツが脚本を担当した11つのエピソードをまとめて放送！ 当初は短編小説、その後は長編小説をもとにしたストーリーを手掛けている。

100万ドル債券盗難事件／二重の手がかり／スペイン櫃（ひつ）の秘密／盗まれたロイヤル・ルビー／黄色いアイリス／死人の鏡／グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件／ヒッコリー・ロードの殺人／ゴルフ場殺人事件／エッジウェア卿の死／白昼の悪魔

＜シーズン3第2話「100万ドル債券盗難事件」あらすじ＞

ロンドン・スコテッシュ銀行がアメリカで事業を拡大するため、債券100万ドルをアメリカへと輸送することに。だが、これを運ぶはずのショーがアメリカ出発前に不審な車にはねられかける。心配した重役はポワロに調査を依頼。ショー自身は単なる事故と主張するが、再び命を狙われてしまい…。

