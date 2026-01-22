映像嵐株式会社は、Viltroxの交換レンズ「Viltrox AF 56/1.2 PRO」のニコンZマウント版を1月22日（木）に発売した。希望小売価格は11万6,000円。ソニーE、富士フイルムX用は2025年9月に発売済み。

APS-Cサイズのイメージセンサーに対応する中望遠レンズ。35mm判換算で85mm相当の画角を持つ。開放F1.2の明るさにより、美しいボケ表現と被写体の立体感を実現するという。

8群13枚のレンズ構成で、UA非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折率レンズ3枚を採用。

AF駆動にViltrox独自のHyperVCMモーターを搭載した。フォーカスブリージングを抑制しており、動画撮影にも配慮した設計としている。

絞りリングはクリックあり／なしの切り替えが可能。

鏡筒は防じん防滴設計の金属製を採用した。

USB Type-Cコネクタを搭載し、PC経由でレンズのファームウェアアップデートに対応する。

提供：映像嵐株式会社

対応撮像画面サイズ：APS-Cサイズ 焦点距離：56mm（35mm判換算85mm相当) レンズ構成：8群13枚 絞り：F1.2-16 絞り羽根枚数：11 最短撮影距離：0.5m フォーカス メカニズム：インナーフォーカス フォーカスモーター：Viltrox Hyper VCM 最大撮影倍率：0.13倍 フィルターサイズ：Φ67mm 外形寸法：Φ78.4×94.1mm 重量：約595g