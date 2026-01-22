週刊アンケート：【結果発表】撮影でウィンターブーツ履いている？
イラスト：飯田ともき
1月12日（月）から1月19日（月）まで実施したアンケート、「撮影でウィンターブーツ履いている？」の回答編です。
選択項目 投票数 履いている 163 履いていない 240 興味がある 56 合計 459
◇
お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。
履いている 雪の野鳥や鉄道撮影でお世話になっています。こちらからアクションを仕掛けられない動体撮影は待ち時間が多いので重宝してます。 雪中撮影だと必須ですね。狙いの列車が来る2時間以上前から待つこともあるので、スニーカーは足から冷えきってしまいます。体力消耗（と、それによる帰路での事故）を防ぐ意味でも、環境に合わせた装備は必要だと思います。 北海道の屋外撮影では必須アイテム。札幌の冬でも、コロンビアの本社があるポートランドの冬でも通用する、サップランドを愛用しています。 ウィンターブーツに軽アイゼンをつけ、極暖の中敷を敷いています。理由はもちろん寒いからです。－20℃近い中で何時間も粘るには必需品です。因みに、極暖のヒートテックの上下、下はダウンパンツの上にスキーズボン、上はフリースの上にライトダウンと極寒仕様のダウン、手袋は2枚重ねです。 シャッターチャンスでスベらない為のお守り。 屋根雪下ろし兼用。 星空や日の出撮影では、場所の確保など長時間待機の為、寒さ対策で必須となってます。 北陸在住のため、普段もウインターブーツを着用する場合があります。天候次第で履いていきます。 意外と軽視されているが足先が冷えないことは本当に重要だから 星撮りに。それ以外にも初詣とか街の寒いところに行く時にも使えて良いですよ。安物でも全然使えます。次買うときはワークマンで探してみようかなと思っています。 降雪地へ撮影に行く際は、雪道での滑り止めの効果も期待してウインターブーツを履いて出かける。もちろん、関東の平野部へ撮影に行くのであれば普通の靴ですが。 雪国なので必須！ 短靴とか裸足で氷の上を歩くようものです。 冬の星撮りには絶対必要。でもウインターブーツでは運転しにくいので、車内で履き替えないといけないのが面倒くさい。 足先が冷えると悲しくなるから。 寒いと手ブレがすごいよ 整備された場所で大きな移動もなくその場でじっと撮影するには保温性の高いウインターブーツは気軽で快適。スノートレッキング等のハードな移動の時はスノーシューやアイゼンを付けられる冬用登山靴のほうが良い。 都心では雨靴的に成ります。昨年のクリスマス･イブは屋外イベント撮影があり、どうなるか分からず履いて出た。雪ではなかったが、あぐら座りの待機の中で繰り返しのにわか雨となり、防水防寒ブーツに救われた。 ワークマンの安いやつを履いてます。普通のブーツと比べて足首が柔らかいので、意外と立ったりしゃがんだりしやすくて良いんですよね。
履いていない 欲しいブーツのサイズ合わせを試せる店が近県にないので買ってない 耐寒が必要な場所で撮影はしないから 南国なので不要。実物を見たこともない。 サイズが無い 東京近郊の探鳥地では必要ないから。 そもそも冬に外に撮影に行かない。 飛行機の搭乗手続きで脱がないといけないのがめんどくさくてハイカットはやめました。防水脚絆で補っています 夏でも冬でも登山靴 ゴアテックスのスポーツシューズを愛用している 車や避難する場所が近くにあることが前提ですが……。スノーブーツは、結露で、中が、びちゃびちゃになり、むしろ危険＆翌日履けなくなるので、－6℃までは、オーバーサイズのジャングルブーツ＋靴下積層で挑みます。（スノーブーツだと、急な気温低下に気が付きにくいのも理由です。）軽い雪中の場合は、ビニール袋で覆います。これで無理な場合は、湿度にもよりますが、対策していても、機材側でも問題が出やすいので諦めます。そも、命の危険が……。 タクティカルブーツの内側に古くなったフリースを切った布を入れて，ヒートテック靴下でしのいでいます。 軽登山靴かゴム長靴に発熱中敷、必要ならスノースパイクを付ける。おしゃれな所に行かないし冬山に上らないのでありもの組み合わせ。 二月に網走に流氷を見に行った時も、防水の軽登山靴でした。 足が蒸れるのは嫌いです。 アドレナリンが出ていると寒さは気になりません ハイカットやミドルカットのトレッキングシューズが歩きやすく疲れにくくて良いです。 公共交通機関だと持っていくのに邪魔だし、履いて長々歩くのも辛い。極寒の撮影地に行く訳じゃないしランニングシューズに靴用カイロで十分。 履いたことがないのですが、そんなに良いものなのでしょうか？
興味がある 冬でもよく撮影するようになって、服で防風や防寒を頑張っても地面から伝わる冷気がつらい、ということが実感されてきました。次のシーズンには手に入れたいと思います 屋外でじっと待っていると末端が冷えるので興味はあります 川沿いお散歩野鳥撮影が好きです。冬が圧倒的に好条件多いのでいつも防寒対策に腐心してます。いいですねウインターブーツ……検討してみます。 冬の時期、都市部でも水たまりに足を突っ込むと非常に厳しい。 雪国には縁がないところに住んでますが、持ってると遠出するのに躊躇いが減りそうな気がするので。 空港のデッキで撮影していると、靴裏からジンジン冷えてきます。靴下用カイロも役に立たず、ウィンターブーツなら何とかなるかと思い、購入を考えています。 雪景色を撮影しに行くのが一つの夢です。その時はスノーブーツ履いていきたいです。 今存在を知った。そうか、暖かい靴って選択肢があったのか…… 撮影でウィンターブーツを履きたいというより、ウィンターブーツが必要になるような場所に撮影に行きたいという気持ちです