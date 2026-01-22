食卓がグッと華やかに！贅沢な気分が味わえる「魚介グルメ」のお取り寄せ3選
【画像を見る】口に入れるとふわりとほどけるような食感！「三河産うなぎ」
忙しい毎日のなかでも、「今日はちょっと贅沢したいな」と思う瞬間ってありませんか？ そんなとき頼りになるのが、自宅にいながら本場の味わいを楽しめる“魚介グルメ”のお取り寄せ。食卓に並べるだけで華やかさが増し、家族の笑顔も輝くはずです。今回は、特別な日にもご褒美にもぴったりな、とっておきの3品をご紹介します。
カット生ずわい蟹700g/総重量1kg
5,970円（税込み）
カット生ずわい蟹700g。お刺身でも食べられるので、かに刺しでとろける食感と甘みを堪能できます。食べやすく特殊カットしてあるので、面倒な包丁やハサミ作業は必要ありません！ 約2〜3人前。
■料亭でも使われる三河産うなぎをふっくら、やわらかく調理
三河産うなぎ蒲焼 ４切
4,580円（税込み）1袋2切れ入り×2袋セット
愛知県三河産の上質なうなぎを、1尾ずつ丁寧にさばいて焼き上げました。皮も身もやわらかで、口に入れるとふわりとほどけるような食感。おうちで気軽に本場のうな丼を味わえるのがうれしい！
愛知県三河産のうなぎをぜいたくに使用！
愛知県東部の三河地方は有数のうなぎの産地として知られています。天然に近い清流水で育ち、良質な脂とやわらかな皮、濃厚なうまみが特徴で、全国で高く評価されています。
商品担当スタッフ・Ａが試してみた！
うなぎのおいしさを堪能できます
やわらかくて、たれの味もおいしくて、臭みも感じません。リピーターが本当に多い商品なので、土用のうしの日だけでなく、もっと食べていただきたい一品です。
■確かな歯ごたえと気品あふれる旨味が人気！
【山口直送】「得々ふぐ刺身鍋セット4-5人前／超冷」
9,800円（税込み）
こだわりのとらふぐ刺身に、ボリュームたっぷりの天然フグ切身、とらふぐアラを組み合わせたリーズナブルなふぐセット。4〜5人前が目安です。ヒレ酒用のとらふぐヒレ付き。写真つきのレシピが入っているので、初めて食べる方も安心です。〆の雑炊も格別！
＊ ＊ ＊
本場のうなぎやふぐ、蟹がテーブルに並ぶとグッと華やかに！ 晴れの日やおもてなしにも重宝します。
文＝徳永陽子