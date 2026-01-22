「アホみたいなファウル」「大惨事だ」軽率プレーで痛恨レッド！ドイツ王者の韓国代表DFに批判殺到「なんて愚かな」「もうスタメンで起用するな」
現地１月21日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第７節で、伊藤洋輝が所属するドイツ王者のバイエルンがベルギー覇者のユニオン・サン＝ジロワーズとホームで対戦。２−０で快勝を飾った。
この試合で痛烈な批判を浴びたのが、63分に２枚目のイエローカードを受けて退場した韓国代表DFのキム・ミンジェだ。
２−０とリードした状況で、すでに警告を受けていたにもかかわらず、裏抜けしようとした相手を後ろから引っ張ってしまったのだ。本人は「信じられない」と言った様子で頭を抱えていたが、軽率だったという指摘は免れないだろう。
このプレーに、バイエルンのファンからも、次のような厳しい声が上がっている。
「なんて愚かな」
「必要ない」
「アホみたいなファウルだ」
「あの男は大惨事だ」
「馬鹿げていたけど、レフェリーも絶対的な失敗作だ」
「あのレッドカードは史上最もバカバカしいものの一つだよ、間違いない」
「もうスタメンで起用するな」
これまでも、とりわけCLでの軽いプレーで非難されるケースが少なくなかっただけに、呆れてしまっているファンもいるようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本人は啞然！軽率なファウルで退場になる韓国代表キム・ミンジェ
