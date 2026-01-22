BLACKPINK（ブラックピンク）のJENNIE（ジェニー）が、Instagramを更新。バースデーパーティの様子を公開した。

【写真・動画】サンリオキャラに囲まれた誕生日で満面の笑顔を浮かべるBLACKPINKジェニー①②

■BLACKPINKジェニーがサンリオキャラに囲まれたバースデーパーティ

BLACKPINKは1月16日から18日にかけて、ワールドツアーの日本公演『BLACKPINK WORLD TOUR [DEADLINE] IN TOKYO』を東京ドームで開催。初日はジェニーの30歳の誕生日だった。写真の中では部屋の中に「HAPPY BIRTHDAY JENNIE」とバルーンが飾られ、お祝いムード全開。ジェニーはタイトなレザーミニワンピースにファーのロングコートを羽織ったセクシーなコーディネートで、主役の風格を放っている。

写真2枚目ではジェニーが、ハローキティやマイメロディ、ポムポムプリン、クロミ、はぴだんぶいなどサンリオのキャラクターがあしらわれたバルーンを手に、にっこりと笑顔を浮かべる。4、9、15枚目はその全身ショットで、ミニワンピースにハイヒールを履いたジェニーの美脚とスタイルの良さに目が奪われる。

12枚目はバースデーケーキに願いを込め、20枚目では、ケーキについたリップ型のクッキーを口にくわえている。

また13枚目は、大きなシナモロールのぬいぐるみを抱き、傍にシナモロールがちりばめられた花束を置いたショット。16枚目ではシナモロールのカチューシャを被ってキュートな表情を浮かべた。たくさんの仲間に祝われたジェニーは、終始幸せいっぱいの表情を浮かべている。

SNSでは「シナモンとジェニちゃん最強」「可愛いすぎる」「シナモンでお祝いしてる姿かわいい」「最高の誕生日だね」と大きな反響が起こっている。

なお、ジェニーはストーリーズに、風船のヘリウムガスで声を変えて歌っているキュートな動画をポストしている。

■シナモロールのカチューシャを被り、30歳を祝うBLACKPINKジェニー