BTSのJIMIN（ジミン）が、Instagramを更新。韓国のファッション誌『VOGUE KOREA』撮影時のオフショットを公開した。

【写真】BTSジミン、休憩時間にワンちゃんの写真をまじまじ眺める。【動画・写真】『VOGUE KOREA』表紙画像ほか①～⑨

■BTSジミン、春らしいDiorルックに身を包む

グローバルアンバサダーを務めるDior（ディオール）を纏い、『VOGUE KOREA』2月号の表紙を飾ったジミン。Instagramには13枚の写真をアップしており、フルーツや花、タロットカードなどの撮影小物をフォーカスした写真には、彼の感性が存分に発揮されている。

3枚目は撮影の合間に階段に腰掛け、スマホを見て休憩しているジミンのショット。一体何を見ているのか気になるファンも多いだろうが、5枚目では別のアングルからスマホの画面が写し出されており、よく見るとジミンが、可愛らしい犬の写真をまじまじと眺めていることがわかる。動物好きの彼が、癒しのひと時を過ごしていたのだろう。

この他、9枚目では鮮やかなグリーンのニットを着て、撮影に臨むジミンの横顔が切り取られた。幅広チークが特徴的なメイクが、フレッシュな魅力を引き出している。

SNSでは「ワンちゃんの画像を見てるジミンさん尊すぎ」「動物大好きなジミン大好き」「犬の画像みてるの可愛すぎ」「ジミンさん美しすぎる」「可愛らしい服に男らしい足」「感性がジミンちゃんらしくて好き」「どの写真も可愛くてかっこいい」「アーティスティック！」「視点がおしゃれなんよ」「撮影の舞台裏見せてくれて嬉しい」など多くの反響が起こっている。

■写真：BTSジミンが飾った『VOGUE KOREA』2月号カバー全7種