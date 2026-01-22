　22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1030円高の5万3790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3760.85円に対しては29.15円高。出来高は2万3743枚となっている。

　TOPIX先物期近は3624.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比3.24ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53790　　　　 +1030　　　 23743
日経225mini 　　　　　　 53790　　　　 +1030　　　381538
TOPIX先物 　　　　　　　3624.5　　　　 +29.5　　　 43349
JPX日経400先物　　　　　 32635　　　　　+265　　　　4296
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　+0　　　　4115
東証REIT指数先物　　　　　1998　　　　　　+6　　　　 285

株探ニュース