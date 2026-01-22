日経225先物：22日正午＝1030円高、5万3790円
22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比1030円高の5万3790円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3760.85円に対しては29.15円高。出来高は2万3743枚となっている。
TOPIX先物期近は3624.5ポイントと前日比29.5ポイント高、現物終値比3.24ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53790 +1030 23743
日経225mini 53790 +1030 381538
TOPIX先物 3624.5 +29.5 43349
JPX日経400先物 32635 +265 4296
グロース指数先物 706 +0 4115
東証REIT指数先物 1998 +6 285
株探ニュース
