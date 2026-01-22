これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・カミナリ・波浪注意報、上・中越になだれ注意報が発表されているところがあります。



◆22日(木)これからの天気

各地で雪が降り、局地的にカミナリを伴いそうです。

また風が強く吹き、吹雪くところもあるでしょう。

見通しが悪くなることもありますので、車を運転する際は注意ください。



◆22日(木)の予想最高気温

最高気温は、-3～2℃の予想です。

昨日と同じくらいで震える寒さが続くでしょう。



寒さ対策を万全になさってください。