震える寒さつづく 吹雪き見通し悪くなることも 車の運転する際は注意を【これからの天気(1月22日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越に大雪・着雪注意報、上・中・下越と佐渡に風雪・カミナリ・波浪注意報、上・中越になだれ注意報が発表されているところがあります。
◆22日(木)これからの天気
各地で雪が降り、局地的にカミナリを伴いそうです。
また風が強く吹き、吹雪くところもあるでしょう。
見通しが悪くなることもありますので、車を運転する際は注意ください。
◆22日(木)の予想最高気温
最高気温は、-3～2℃の予想です。
昨日と同じくらいで震える寒さが続くでしょう。
寒さ対策を万全になさってください。
