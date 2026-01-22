任期満了に伴う県知事選挙が22日、告示されました。



これまでに現職と新人＝合わせて3人が立候補を届け出ています。



県知事選挙に立候補したのは、届け出順に、



無所属の現職で自民党・公明党・国民民主党が推薦する村岡嗣政さん53歳



無所属の新人・有近眞知子さん43歳



無所属の新人で共産党と社民党が推薦する大久保雅子さん61歳の3人です。



村岡嗣政さんは山口市の維新百年記念公園で出陣式を開きました。





（村岡候補）「産業を強化しそして稼ぐ力で未来を作る成長と安心の好循環をしっかりと山口で形作ってまいります。」有近眞知子さんは山口市の店舗駐車場で出陣式を開きました。（有近候補）「私は山口県政を全部変えたいと思っています。県民ファーストで現場主義の新しい山口県をみなさんの力で作らせていただきたい。」大久保雅子さんは山口市民会館前で出発式を開きました。（大久保候補）「格差と息苦しさを吹き飛ばし深呼吸ができる新しい社会を目指してみんなで頑張りましょう。」今回の知事選は、3期12年続く現在の県政への評価や人口減少対策などで論戦が交わされる見通しです。投開票日は2月8日。衆議院が23日解散されることに伴い、県政史上初めて、県知事選と同じ日に衆議院選挙も行われます。21日現在の有権者数は、108万6642人です。