感動の再会？青春映画？額を合わせて見つめ合う猫たち　実はオラオラ中

額と額をこっつんこ。至近距離で熱い視線を交わし合う2匹の猫ちゃん。まるで青春映画のワンシーンや、生き別れた兄弟の感動の再会……にも見えますが、実はこれ、一触即発（？）の「オラオラ」現場だったようです。

この決定的瞬間をXに投稿したのは、4匹の猫と暮らす、みふゆ（三冬）さん。「動画で撮ればよかったなと」とのコメントと共に投稿された連続写真には、サスケくんととげまるくんの姿が収められています。

■ すれ違いざまの「ガン飛ばし」

写真では、ぴったりと顔を寄せ合い、深い愛を確かめ合っているようにしか見えませんが、事実は小説よりも奇なり。飼い主のみふゆさんによると、これは「ごはん待ち」の時間に発生した小競り合いなのだとか。

当時の状況について伺うと、「すれ違いざま、とげまるがサスケを追いかけて頭ぐりぐりしたところですね。因縁つけに行くのはとげまるです」とのこと。

まさか、愛のふれあいではなく、すれ違いざまに視線がぶつかって「ああん？どこ見て歩いてんだコラ」と因縁をつけるヤンキー漫画のようなシチュエーションだったとは……。写真から漂う緊張感の正体はこれだったのですね。

■ 日常茶飯事な光景「あー、またやってるわ」

普段からとげまるくんはやんちゃな性格で、何かとサスケくんに突っかかっているそう。しかし、「割とすぐ自ら倒れてお腹見せてます」とのことで、オラついている割には降参するのも早いようです。

そんな日常茶飯事の光景に、みふゆさんの反応もクール。「あー、またやってるわ。はいはい」と、冷静に見守っていたそうです。

ちなみに、今回の熱い「オラオラ」バトルの結末は……「すぐごはんに切り替わってました。平和」と、みふゆさん。

あんなにメンチを切っていたのに、ごはんが出ればノーサイド。「花より団子」ならぬ「喧嘩よりカリカリ」な、現金で愛らしい2匹なのでした。

みふゆ（三冬）さん（@mifuyu_916）

