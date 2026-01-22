ＭＢＳの映像’２５「ともに生きる〜強度行動障害と家族〜」今年度の「ヤング映像クリエーターを励ます賞」優秀賞を受賞

３０歳以下の優秀な映像制作者に贈られる「ヤング映像クリエーターを励ます賞」が発表され、ＭＢＳのドキュメンタリーが優秀賞に選ばれました。



Ｊ・ＶＩＧ（日本映像事業協会）の「ヤング映像クリエーターを励ます賞」は、テレビ業界で働く３０歳以下の優秀な映像作品制作者に贈られるもので、今年度で２７回目となります。



その優秀賞に、ＭＢＳが去年１０月に放送した映像’２５「ともに生きる〜強度行動障害と家族〜」を制作した萩原大佑ディレクター（２７）が選ばれ、２１日午後、東京都内で授賞式が行われました。





この作品は、突然パニックを起こすことがある「強度行動障害」の息子とその親をめぐり、息子が施設に入所し初めて離れるまでの１年半を取材し、家族の葛藤や支援のあり方を考えるドキュメンタリーです。萩原大佑ディレクター（２７）「取材を始めたきっかけは、私が大阪府警の捜査一課担当時代に起きた、施設に入所する強度行動障害のある人への虐待事件でした。なぜ、施設職員は虐待をしてしまったのか。強度行動障害を取り巻く支援のあり方はどうなっているのか。取材を進めると、子の自立を望んでも入所できる施設が見つからず、苦悩する家族の姿が見えてきました。今回の賞に選んでいただいたことで、より多くの人にこの作品が届けば嬉しいです」授賞にあたって、「キレイごとでは済まない辛い現実や、家族の愛を全て曝け出すドキュメンタリーで見応えがあった」と、審査員から講評がありました。