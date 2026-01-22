◎全国の天気

日本海側は広く雪で、平地も含めて大雪となる所があるでしょう。特に22日(木)は山陰や近畿北部、北陸で積雪の急増する所がありそうです。関東と東海は晴れ間がありますが、東海は雪雲が流れ込みやすく、濃尾平野も雪の積もる所があるでしょう。西日本や東北の太平洋側も一部、雪の降る所がありそうです。

◎予想最高気温

前日と同じくらいか、やや低い所が多いでしょう。平年より低い所が多い予想です。札幌と青森は氷点下2℃、仙台は2℃でしょう。関東から西日本でも10℃を大きく下回る所が多く、東京は7℃、名古屋は5℃、大阪は6℃、福岡は5℃の予想です。冷たい風も強まり、極寒の一日となりそうです。

◎週間予報

日本海側はこの先も雪が続き、断続的に強く降る予想です。寒波は25日(日)にかけて長く居座るため、雪の弱まったタイミングでこまめに除雪を進めておくとよさそうです。除雪作業はヘルメットや命綱を着用して2人以上で、無理をせずに行いましょう。除雪機に詰まった雪の除去はエンジンを止めてから、を徹底してください。

寒波の次のピークは土日となる見通しです。24日(土)は九州や四国でも雪の降る所があるでしょう。西日本は23日(金)日中いったん雪が落ち着きますので、このタイミングで買い物などを済ませておくとよさそうです。

また、しばらく厳しい寒さが続きます。東京は23日(金)朝の最低気温が氷点下2℃で、この冬一番の冷え込みとなりそうです。