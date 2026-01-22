【ロッテ】春季キャンプメンバーを発表 ルーキーからは4選手が一軍入り
プロ野球・ロッテは22日、春季キャンプのメンバーを発表しました。
宮崎県・都城市でスタートする一軍メンバーには、昨季のチームを支えた主力がズラリ。加えてルーキーからも、ドラフト1位の石垣元気投手に加え、本指名の大卒＆社会人卒組の計4名が一軍スタートとなりました。一軍は都城で3クールを行ったのち、沖縄県糸満市に移動。一方、二軍メンバーは沖縄県石垣島でキャンプをスタートさせ、入れ替わりで都城に移動します。
【一軍】
▼投手
カスティーヨ、毛利海大、小島和哉、横山陸人、石垣元気、石川柊太、菊地吏玖、八木彬、高野脩汰、田中晴也、坂本光士郎、小野郁、冨士隼斗、鈴木昭汰、木村優人、河村説人、大聖、廣池康志郎、宮粼颯、ロング
▼捕手
松川虎生、佐藤都志也、植田将太、寺地隆成
▼内野手
池田来翔、友杉篤輝、安田尚憲、中村奨吾、上田希由翔、石垣雅海、宮崎竜成、小川龍成、ソト、松石信八
▼外野手
郄部瑛斗、藤原恭大、西川史礁、井上広大、山口航輝、山本大斗、和田康士朗
【二軍】
▼投手
種市篤暉、唐川侑己、東妻勇輔、西野勇士、廣畑敦也、大谷輝龍、奥村頼人、一條力真、ジャクソン、益田直也、澤田圭佑、中森俊介、早坂響、坂井遼、吉川悠斗、本前郁也、森遼大朗、秋山正雲、中村亮太、永島田輝斗、中山優人、郄橋快秀、茨木佑太、長島幸佑、武内涼太、ラドニー
▼捕手
田村龍弘、岡村了樹、富山紘之進
▼内野手
藤岡裕大、立松由宇、櫻井ユウヤ、茶谷健太、金田優太、勝又琉偉、谷村剛、山粼剛
▼外野手
角中勝也、ポランコ、石川慎吾、岡大海、愛斗、杉山諒、郄野光海、藤田和樹、アセベド