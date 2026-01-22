巨人の田中将大投手（３７）が２２日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開。ブルペン投球では捕手を座らせ、順調な仕上がり具合を見せた。

笑顔も多く見られたこの日の自主トレ公開では、後輩・山崎伊らも見守る中で傾斜を使ったブルペン投球を披露。全球種を投げ込み、「順調にきています」とうなずいた。

巨人２年目となる今季は「優勝」と「日本一」を目標に掲げる。「昨シーズン１年を通して取り組んできたことを継続しながら、その中でいいものを自分の中で探っていって、自分の中でつかめたらと思っています」と話した。

また今オフには楽天時代に同僚だった則本の加入も決定。日本一となった１３年、東北に歓喜を届けた右腕との再タッグに「まさかという感じ。また一緒のユニホームを着て戦うことになるとは想像もついていなかったので、うれしく思います」と話し、直接電話で報告を受けた際には「一緒に頑張ろう」と声をかけたという。

昨季は１０試合に登板し、３勝４敗、防御率５・００。１０月３０日の中日戦では日米通算２００勝を達成していた。