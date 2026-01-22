財務省が２２日発表した２０２５年の貿易統計（速報）によると、輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支は２兆６５０７億円の赤字だった。

貿易赤字は５年連続だが、赤字幅は前年（５兆６２８５億円）から５２・９％減となった。トランプ米政権の高関税政策の影響で、米国向けの輸出は５年ぶりに減少した。

全体の輸出額は５年連続の増加で、前年比３・１％増の１１０兆４４８０億円となった。比較可能な１９７９年以降で最大を更新した。半導体電子部品の輸出が伸びたアジア向けが５・３％増の５９兆９０６０億円と、全体をけん引した。

米国向けの輸出は４・１％減の２０兆４１４０億円となり、このうち自動車は５兆３４０９億円と１１・４％減少した。ともに５年ぶりに減った。対米貿易黒字は７兆５２１４億円と、１２・６％縮小した。中国向けの輸出も０・４％減の１８兆７７９５億円と、２年ぶりに減少した。

全体の輸入額は０・３％増の１１３兆９８７億円で、２年連続の増加となった。中国からの輸入はパソコンやスマートフォンなどが増え、５・５％増の２６兆６９４２億円だった。エネルギー関連の輸入は減少が目立ち、アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）などからの原粗油は１１・５％減だった。

財務省が同日発表した２５年１２月の貿易収支は１０５７億円の黒字となった。黒字幅は前年同月比で１２・１％縮小した。輸出額は５・１％増の１０兆４１１５億円、輸入額は５・３％増の１０兆３０５８億円だった。