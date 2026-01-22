92歳・黒柳徹子「ドンドンドン♪ドンキ〜♪」 ハワイの「ドン・キホーテ」で360ドル超えの爆買い＆食欲旺盛な姿に反響
タレントの黒柳徹子（92）が、22日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。ハワイの「ドン・キホーテ」で爆買いする様子が公開された。
【動画】「さすがは徹子さん！」テキパキ指示出す92歳・黒柳徹子のハワイ“ドンキ”での爆買い
しばらく休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告した黒柳。今回は、ハワイ滞在3日目の様子を披露している。
黒柳は、滞在中の場所から約１時間かかる＆店内が広いということで、今回はリモートで参加。衣装をプロデュースしている田川啓二氏らスタッフがテレビ電話をしながら買い物をすることに。
田川氏らが到着すると、「ドンドンドン♪ドンキ〜♪」とご機嫌な様子で歌を披露し、黒柳はパソコン画面を見ながら「食べ物のほうに行く」「ズッキーニ2本」などと、テキパキと指示を出し、BBQで使う食材を次々と購入。店内の広さにも「すごい広いのねえ」と驚き、陳列された商品には「すごい豊富にあるね〜」と感心していた。
時には「お刺身はいらない」「美味しそう！お寿司食べようよ。ご飯の前に」「アイス食べたい」「お煎餅ある？」「食べようよそれ」「ポップコーン買って！ポップコーン食べたいの」と食欲旺盛な様子を見せたり、テンポ良く”爆買い“を楽しむ様子が披露されている。
田川氏が、黒柳にかわいいと思ったぬいぐるみを見せると、「かわいくない。変な顔」と一蹴する場面もあり、スタッフからは笑い声がこぼれていた。最後に、会計へ向かうと合計360ドル超えを表示したレジの画面が映し出されていた。
この動画に、コメント欄には「やっぱり徹子さんはご年齢の割に食欲がありますね」「『お鮨食べようよゴハンの前に』さすがは徹子さん！」「まさか徹子さんの口からドンキホーテー♪の歌が聴けるとは」「次回の爆食も楽しみ」などと、黒柳の元気な姿に反響が寄せられている。
【動画】「さすがは徹子さん！」テキパキ指示出す92歳・黒柳徹子のハワイ“ドンキ”での爆買い
しばらく休みの間「ハワイに行きます」と冬休みをハワイで過ごすことを報告した黒柳。今回は、ハワイ滞在3日目の様子を披露している。
黒柳は、滞在中の場所から約１時間かかる＆店内が広いということで、今回はリモートで参加。衣装をプロデュースしている田川啓二氏らスタッフがテレビ電話をしながら買い物をすることに。
時には「お刺身はいらない」「美味しそう！お寿司食べようよ。ご飯の前に」「アイス食べたい」「お煎餅ある？」「食べようよそれ」「ポップコーン買って！ポップコーン食べたいの」と食欲旺盛な様子を見せたり、テンポ良く”爆買い“を楽しむ様子が披露されている。
田川氏が、黒柳にかわいいと思ったぬいぐるみを見せると、「かわいくない。変な顔」と一蹴する場面もあり、スタッフからは笑い声がこぼれていた。最後に、会計へ向かうと合計360ドル超えを表示したレジの画面が映し出されていた。
この動画に、コメント欄には「やっぱり徹子さんはご年齢の割に食欲がありますね」「『お鮨食べようよゴハンの前に』さすがは徹子さん！」「まさか徹子さんの口からドンキホーテー♪の歌が聴けるとは」「次回の爆食も楽しみ」などと、黒柳の元気な姿に反響が寄せられている。