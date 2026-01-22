金沢では21日夜、顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。大雪は25日頃まで続く見込みで、気象台は交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。



強烈な寒波と冬型の気圧配置の影響で、金沢では21日夜10時までの6時間に20センチの雪が観測され、気象台は顕著な大雪に関する気象情報を発表しました。



午前11時の積雪は、珠洲で22センチ、金沢で20センチなどとなっています。

金沢市民は：

「雪国とはいえ、うんざりしています。かいてもかいても終わらない」

「毎日続いたら、ちょっとしんどいですね」



石川県警によりますと、午前9時までの24時間で雪によるスリップ事故が96件発生し、5人がけがをしたということです。

23日正午までに、平地でさらに40センチの雪が降る予想で、気象台では、大雪による交通障害に注意・警戒を呼び掛けています。



一方、交通機関にも影響が出ています。

JRでは、特急サンダーバードとしらさぎの運転を終日、取りやめています。



北陸新幹線は通常通り運転しています。



空の便では、午前中、小松発着のすべての便が欠航となりました。

