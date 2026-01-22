【「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」一般向け発売前試遊会】 開催日時：1月31日15時～18時 参加費：無料

モスは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Nintendo Switch向け2Dシューティング「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION（ライデンファイターズ リミックスコレクション）」の一般向け発売前試遊会を1月31日15時から18時まで高田馬場ゲーセンミカドにて開催する。参加費は無料。

当日試遊した人には「ライデンファイターズ」特製バッジが先着100名に贈られる。さらに、抽選で10名にポスターをプレゼントする企画も予定されている。

また、同日、同会場にてスコアラーによる「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」デモプレイを実施。その様子はゲーセンミカドチャンネルにて生配信される。

「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」ゲーム概要

【RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION PV】【「ライデンファイターズ」シリーズ3部作が待望の復活！】

縦スクロールSTGの金字塔「雷電」の遺伝子を受け継ぎ、1990年代後半に「稼ぎの快感」でゲーセンを熱狂させた「ライデンファイターズ」シリーズ。 硬派なドット絵、耳に残るハイスピードサウンド、そして極限まで練り込まれたスコア稼ぎのシステムなど当時のプレーヤーを虜にした魅力は、今なお色褪せることなく、スコアアタックや攻略が繰り返される不朽の名作です。

オリジナルアーケード版稼働から30年、「リメイク化は難しい」と言われていた本作が、多くのファンの声に応え、現代に蘇ります。

遊びやすさが大幅にアップし、便利な新機能が満載

本作では、STG初心者や久しぶりに遊ぶプレーヤーも安心して楽しめる便利機能を多数搭載。さらに、スコアアタックを楽しむ上級者にも嬉しい要素も豊富に用意されている。

ステージの最初に戻って再スタートが可能に、練習効率をUP！

敵が弾を撃ってこない特殊難易度を追加

ゲームスタート時に各種設定を行なった状態でプレイが可能に

各ステージ・BGMカスタマイズが可能に。リミックス曲も多数収録

「RAIDEN FIGHTERS REMIX COLLECTION」製品情報

発売日：2月26日（木）予定

ジャンル：2Dシューティング

対応機種：PS5/PS4/Nintendo Switch

価格：パッケージ通常版 6,028円、パッケージ限定版 12,980円、ダウンロード版 6,028円

【ダウンロード個別タイトル版】

「RAIDEN FIGHTERS REMIX」：2,178円

「RAIDEN FIGHTERS 2 REMIX」：2,178円

「RAIDEN FIGHTERS JET REMIX」：2,178円

CERO：審査中

