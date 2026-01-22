無難ヘアが『レイヤー』で華やか見え！【40・50代】が参考にしたい♡「大人のトレンドヘア」

髪型を大きく変えなくても華やか見えを狙える、トレンドのレイヤーカット。レイヤーの入れ方次第で、さまざまな雰囲気を楽しめます。とくに40・50代の大人女性には、盛りすぎず自然に動きが出るデザインがおすすめです。そこで、今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人向けレイヤーヘアを厳選してご紹介します。

ミルクティベージュの柔らかプチウルフボブ

ミルクティベージュのまろやかな色味が印象的なプチウルフボブ。トップはふんわりエアリーに仕上げつつ、首元で一度内側におさめてシルエットを整えています。ベースは首に沿わせてから肩ラインで外へ流し、自然な動きをプラス。レイヤーの入れ方が控えめなので、軽さはありつつも落ち着いた雰囲気にまとまっています。

ピンクベージュで楽しむ肩上ボブレイヤー

ほんのりピンク味を含んだベージュが、柔らかな雰囲気のボブレイヤー。トップはラフな質感で毛束を揺らすようにデザインされています。ベースは肩上の長さですっきりと。首元で一度タイトに絞り、軽く外へ逃がすことでバランスを調整しています。プツっとしたカットラインが残っているため、きちんと感があるのも嬉しいポイントです。

くすみブラウンのワンレン風レイヤーボブ

ストレートタッチが映える、くすみブラウンのレイヤーボブ。トップとベースをなじませるようにレイヤーを入れ、ワンレンのようななめらかなシルエットを作っています。トップの膨らみは控えめにして、サイドのみ内側へ入れることで自然なメリハリを演出。ベースは幅を狭めてプツッとまとめ、洗練された印象に仕上がっています。

立体感を仕込んだふんわりミディアムレイヤー

高めの位置からレイヤーを入れたミディアムスタイル。毛束を内側へ流しながら重ねていくことで、ふんわりとした立体感が生まれています。ボリュームを出しつつも重さを残さないデザインなので、全体は軽やかな印象に。髪の動きが自然に出やすく、さり気なく華やかさを足したい大人世代にフィットしそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@shimanaka_futur様、@osm1019様、@ofuke_akifumicasii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里