大行列の中何とかゲット！（泣）【セブン‐イレブン】可愛すぎる「一番くじ」って？

1/9より【セブン-イレブン】で「パペットスンスン」の「一番くじ」がスタート。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「大行列の中何とかゲット」「3軒回ってやっとゲットできた」とのことで、大人気の様子。A賞～H賞・ラストワン賞のなかからいくつかを紹介するので、見つけたらぜひチャレンジしてみて。

どれもかわいい！ パペットスンスン 一番くじ

1/9よりスタートした「一番くじ PUPPET SUNSUN」1回\750（税込）。レポーターHaruさんは「F賞 タオルコレクション」「G賞 アクリルコレクション」「H賞 ステッカーセット」などをゲットしたようです。ほかにも、約19cmのぬいぐるみやブランケットなどかわいいアイテムが盛りだくさん。どれが出ても満足できそう。

これは大当たり！ ぬいぐるみキーホルダー

レポーターHaruさんが「1番欲しかった」という「D賞 マスコットぬいぐるみ」。手のひらサイズの約11cm。こちらのパンを抱きしめるスンスンと、食パン型のポシェットをつけたスンスンの2種類どちらかを選べるそう。スンスン好きは、ぜひチャレンジしてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

