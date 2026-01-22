「GENERATIONS」の数原龍友とツーショット

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手がオフに日本で会っていた意外な人物に、ファンから驚きの声が集まっている。「予想外の繋がり」「どーいう関係？」とコメントが寄せられた。

山本が肩を並べているのは、歌手で「GENERATIONS」の数原龍友だ。公開された写真では、数原がダークブルーのベルベットジャケットを着てメガネをかけ、山本が黒と白のチェックシャツにキャップを被り、笑顔で並んで立つ。バックに「BILLBOARD OSAKA」の看板が映り、ライブ後のリラックスした雰囲気が伝わる。

19日に大阪で開催されたライブを訪れた際の写真を、数原龍友のスタッフが管理する公式Xが公開。ファンからは驚きのコメントが並んだ。

「わ！いつかのGENETALKでもお話してたような…仲良ししゅごい…」

「予想外の繋がりにびっくり まさか推し同士が…！って嬉しくなります」

「帽子をかぶってる人知ってるみたい」

「これ由伸やんな？ 隣の人龍友くんに似てるなって思ってたらちゃんと由伸と龍友くんでどういう繋がりが気になりすぎる」

「えぐ過ぎるだろこれ」

「どーいう関係？？」

「まじで交友関係広い」

山本は2025シーズン、12勝8敗、防御率2.49を記録。ワールドシリーズで3勝を挙げMVPに輝き、ドジャースの連覇に貢献した。つかの間のオフに、リラックスしているようだ。



（THE ANSWER編集部）