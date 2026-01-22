この冬最強最長の寒波の影響で、東海3県でも22日未明から局地的に雪が降っていて、三重県の沿岸部でも雪が積もりました。



（リポート）

「午前8時の四日市市です。歩道にはうっすら雪が積もっていて、行き交う車の屋根にも雪がこんもりとのっています」



強い冬型の気圧配置が続いている影響で、四日市市では22日午前7時に5センチの積雪が観測され、いなべ市でも17センチの雪が積もりました。





街の人：「ズボンを2枚はいたり、服もいつもより1枚多く着ています。橋の上が凍っていて圧雪されていて、滑りやすかったです」雪の影響で、高速道路は名神高速の一宮インターから滋賀県の栗東湖南インターの間などで、昨夜から予防的通行止めを実施していましたが、東海3県では22日午前11時までに全て解除されました。“最強最長寒波”の影響は25日まで続く見込みで、23日午前6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で愛知県の平地で5センチ、山地で8センチ、三重県北部で15センチ、岐阜県の平地で20センチ、山地で50センチとなっています。