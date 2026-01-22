チョコレートブランド「ゴディバ」が、日本全国47都道府県の名産品をテーマにした限定ショコリキサー「ゴディバ 47 ショコリキサー」を、1月21日（水）から1月29日（木）まで、阪急うめだ本店の「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」で限定販売している。すべてのショコリキサーにはベルギー産チョコレートチップが入り、飲むたびにカリッとした食感が楽しめる。

「ゴディバ 47 ショコリキサー」は、全国の素材や名産品を活かして開発された全47フレーバーのデザートドリンクで、各地の味覚とチョコレートを組み合わせ、旅するような気分で地域の特色を味わえる内容となっている。催事限定での提供、数量限定でなくなり次第終了となる。

フレーバーは、北海道が「赤肉メロン」の香りと甘みが広がる一杯。東北地方は青森の「りんご」、岩手の香ばしい黒ごまと南部せんべいの「南部セサミ」、秋田は米糀の甘みと軽やかなライスパフの食感が楽しめる「甘酒」の味になっている。枝豆の風味を活かした宮城の「ずんだモダン」や、山形の「洋なしエレガンス」、福島「あかつき桃」のショコリキサーもお目見えしている。

北海道「赤肉メロンショコリキサー」、青森「りんごショコリキサー」、岩手「南部セサミショコリキサー」秋田「甘酒ショコリキサー」

宮城「ずんだモダンショコリキサー」、山形「洋なしエレガンスショコリキサー」、福島「あかつき桃ショコリキサー」

関東地方は、本格的な珈琲味が楽しめる東京の「珈琲」フレーバーや、サブレがトッピングされた神奈川の「湘南ゴールド」、埼玉は「狭山茶」、千葉は「ハニー醤油」、茨城は「メロン」の味が楽しめる。栃木は「とちおとめ」、群馬は和テイストの「梅」味になっている。

東京「珈琲ショコリキサー」、神奈川「湘南ゴールドショコリキサー」、埼玉「狭山茶ショコリキサー」千葉「ハニー醤油ショコリキサー」

茨城「メロンショコリキサー」、栃木「とちおとめショコリキサー」、群馬「梅ショコリキサー」

中部・北陸地方は、山梨が「白桃クラシック」、新潟は「柿の種＆糀みつ」、長野は「ダブルグレープ」、富山は「スイカ」のフレーバー。岐阜は「富有柿」、石川は「ほうじ茶」、梅ジャムを使った福井の「黄金の梅」や、静岡の「静岡抹茶」、愛知の「いちじく」味も販売している。



関西・近畿地方の大阪は「ミックスジュース」、京都は「宇治抹茶」、奈良は「わらび餅」のショコリキサーで、兵庫は「黒豆抹茶」、三重は「こしあん」と和テイスト。滋賀は「ブルーベリー」、和歌山は「ハッサクシトラス」の味わいになっている。

山梨「白桃クラシックショコリキサー」、新潟「柿の種＆糀みつショコリキサー」、長野「ダブルグレープショコリキサー」、富山「スイカショコリキサー」、岐阜「富有柿ショコリキサー」

石川「ほうじ茶ショコリキサー」、福井「黄金の梅ショコリキサー」、静岡「静岡抹茶ショコリキサー」、愛知「いちじくショコリキサー」

大阪「ミックスジュースショコリキサー」、京都「宇治抹茶ショコリキサー」、奈良「わらび餅ショコリキサー」、兵庫「黒豆抹茶ショコリキサー」

三重「こしあんショコリキサー」、滋賀「ブルーベリーショコリキサー」、和歌山「ハッサクシトラスショコリキサー」

中国地方は鳥取が「二十世紀梨」、島根は「ぶどう」、岡山は白桃ソースを使用した「桃太郎」フレーバー。広島は「瀬戸内レモン」、山口は「柚子」の味になっている。

鳥取「二十世紀梨ショコリキサー」、島根「ぶどうショコリキサー」、岡山「桃太郎ショコリキサー」、広島「瀬戸内レモンショコリキサー」、山口「柚子ショコリキサー」

香川「オリーブ＆不知火みかんショコリキサー」、徳島「すだちショコリキサー」、愛媛「ばんかんシトラスショコリキサー」、高知「ゆずピールショコリキサー」

四国地方は、香川が「オリーブ＆不知火みかん」で、徳島は「すだち」、愛媛は「ばんかん」、高知は「ゆずピール」を使用している。

九州地方は、福岡の「あまおう」、佐賀の「みかん」、長崎の「カステラ」フレーバーがお目見えしている。大分はフレッシュな「キウイ」、熊本は「デコポン」、宮崎は「ニューサマーオレンジ」の味。鹿児島は「種子島安納芋」で、沖縄は「黒糖みつ」のショコリキサーとなっている。

福岡「あまおうショコリキサー」、佐賀「みかんショコリキサー」、長崎「カステラショコリキサー」、大分「キウイショコリキサー」

熊本「デコポンショコリキサー」、宮崎「ニューサマーオレンジショコリキサー」、鹿児島「種子島安納芋ショコリキサー」、沖縄「黒糖みつショコリキサー」

「ゴディバ 47 ショコリキサー」は、1月21日（水）から1月29日（木）までの期間、阪急うめだ本店の「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」で販売されている。1杯800円（税込）で、数量・期間限定、なくなり次第終了となる。