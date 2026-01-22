関西・阪急うめだ限定！「ゴディバ」が47都道府県のショコリキサー発売中 29日まで
チョコレートブランド「ゴディバ」が、日本全国47都道府県の名産品をテーマにした限定ショコリキサー「ゴディバ 47 ショコリキサー」を、1月21日（水）から1月29日（木）まで、阪急うめだ本店の「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」で限定販売している。すべてのショコリキサーにはベルギー産チョコレートチップが入り、飲むたびにカリッとした食感が楽しめる。
「ゴディバ 47 ショコリキサー」は、全国の素材や名産品を活かして開発された全47フレーバーのデザートドリンクで、各地の味覚とチョコレートを組み合わせ、旅するような気分で地域の特色を味わえる内容となっている。催事限定での提供、数量限定でなくなり次第終了となる。
フレーバーは、北海道が「赤肉メロン」の香りと甘みが広がる一杯。東北地方は青森の「りんご」、岩手の香ばしい黒ごまと南部せんべいの「南部セサミ」、秋田は米糀の甘みと軽やかなライスパフの食感が楽しめる「甘酒」の味になっている。枝豆の風味を活かした宮城の「ずんだモダン」や、山形の「洋なしエレガンス」、福島「あかつき桃」のショコリキサーもお目見えしている。
関東地方は、本格的な珈琲味が楽しめる東京の「珈琲」フレーバーや、サブレがトッピングされた神奈川の「湘南ゴールド」、埼玉は「狭山茶」、千葉は「ハニー醤油」、茨城は「メロン」の味が楽しめる。栃木は「とちおとめ」、群馬は和テイストの「梅」味になっている。
中部・北陸地方は、山梨が「白桃クラシック」、新潟は「柿の種＆糀みつ」、長野は「ダブルグレープ」、富山は「スイカ」のフレーバー。岐阜は「富有柿」、石川は「ほうじ茶」、梅ジャムを使った福井の「黄金の梅」や、静岡の「静岡抹茶」、愛知の「いちじく」味も販売している。
関西・近畿地方の大阪は「ミックスジュース」、京都は「宇治抹茶」、奈良は「わらび餅」のショコリキサーで、兵庫は「黒豆抹茶」、三重は「こしあん」と和テイスト。滋賀は「ブルーベリー」、和歌山は「ハッサクシトラス」の味わいになっている。
中国地方は鳥取が「二十世紀梨」、島根は「ぶどう」、岡山は白桃ソースを使用した「桃太郎」フレーバー。広島は「瀬戸内レモン」、山口は「柚子」の味になっている。
四国地方は、香川が「オリーブ＆不知火みかん」で、徳島は「すだち」、愛媛は「ばんかん」、高知は「ゆずピール」を使用している。
九州地方は、福岡の「あまおう」、佐賀の「みかん」、長崎の「カステラ」フレーバーがお目見えしている。大分はフレッシュな「キウイ」、熊本は「デコポン」、宮崎は「ニューサマーオレンジ」の味。鹿児島は「種子島安納芋」で、沖縄は「黒糖みつ」のショコリキサーとなっている。
「ゴディバ 47 ショコリキサー」は、1月21日（水）から1月29日（木）までの期間、阪急うめだ本店の「阪急バレンタインチョコレート博覧会2026」で販売されている。1杯800円（税込）で、数量・期間限定、なくなり次第終了となる。