ラジオ関西『Clip』水曜日の「不幸話」がテーマとなったコーナーで、リスナーから寄せられた悲しいエピソードの数々が紹介された。（※番組パーソナリティー：ワタナベフラワー）



☆☆☆☆

【根拠なき自信】



「ときどき、我が家では石油ストーブを使って惣菜を温めています。揚げ物系のおかずのときは網の上にアルミ箔をしいて油が落ちないようにしています。先日、旦那が唐揚げを網に直接乗せていたので、私が『油が落ちるんじゃない？ 大丈夫？』と心配になり声をかけました。すると『唐揚げは大丈夫』という返事。あまりにも自信満々だったのでそのまま任せていましたが、あとで見てみるとしっかりとストーブには油の焦げが残っていました」



スタジオのメンバーは「唐揚げは油があるからおいしいもの。そりゃストーブに油もしたたるでしょう」「危ないから旦那さんちゃんとして」と呼びかけた。

（奥から）ワタナベフラワー・ベースのムサ、ボーカルのクマガイタツロウ

【おしょう油論争】

「妻の手料理を食べるとき、いきなりしょう油などの調味料をかけると『せめて一口食べてからにしてよ』とクレームを言われます。作ってもいない娘からも文句を言われます。しかし味の濃い家庭で育った私と、薄味の家庭で育った妻とでは好みが違うのは当然です。濃く作ってくれとは言わないので、せめて味の後調整くらいはさせてほしいです。例えば、お寿司を食べるとき。しょう油の味がするかもしれないと思って、そのまま食べる人はいますか？ 最初からしょう油をかけることは怒られるようなことなのでしょうか？」

メンバーは「その例えはおかしい。奥さんが寿司を出して『しょう油かけるな！』と言ったなら分かるけど、違うよね？ そもそも寿司はしょう油をつけることで完成する料理だけど、手料理は出された時点ですでに完成品なのだから」と、相談者を諭すコメントを発した。

お互いが納得するような「落とし所」が見つかれば良いですね

【怖い夢を見ない方法】



「寝ていると、お化けが出てくる怖い夢を見て起きてしまいます。毎日見るので寝るのが不安です。みなさんは子どもの頃に怖い夢を見たとき、どうしていましたか？」



5歳の子どもから寄せられた相談に、ギターのイクローは「自分は寝る前に、『怖い夢を見ませんように』と唱えていた。自分の中では効果はあった」と回答。ベースのムサは「枕の下に漫画をしのばせておくと、その漫画の夢を見ると言われていたので、そうしていた」と話した。ボーカルのクマガイタツロウは「好きな女の子のことをずっと考えていた」と、それぞれ経験を踏まえたアドバイスをしていた。

ワタナベフラワー・ギターのイクロー

※ラジオ関西『Clip水曜日』1月7日放送回より