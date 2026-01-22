在庫もポイントも一元管理！タスネット・GMOメイクショップ・ビートレンド「店舗＆ECクイック連携」

タスネット、GMOメイクショップ、ビートレンドの3社は、小売業における店舗・EC・アプリのシームレスな連携を開発不要かつ最短1ヶ月で導入可能とする「店舗＆ECクイック連携」を、2026年1月22日（木）より提供開始します。

各社の主力サービスであるEC、POS、アプリ・CRMを標準連携したオールインワンのユニファイドコマースパッケージ。

これまで分断されていたデータと業務を統合し、顧客満足度とロイヤリティを高める施策を加速させる新たなソリューションが登場します。

タスネット・GMOメイクショップ・ビートレンド「店舗＆ECクイック連携」

提供開始日：2026年1月22日（木）

提供企業：タスネット、GMOメイクショップ、ビートレンド

「店舗＆ECクイック連携」は、タスネットの「パワクラ」（POS）、GMOメイクショップの「makeshop byGMO エンタープライズプラン」（EC）、ビートレンドの「betrend」（アプリ・CRM）を標準連携したパッケージです。

近年、小売業界ではオンラインとオフラインの垣根を越えて顧客体験を一元化する「ユニファイドコマース」への進化が求められています。

しかし、システム連携にかかる高額な開発コストや期間が導入の障壁となっていました。

このパッケージは、「連携開発ゼロ・即導入・低コスト・ワンストップ管理」をコンセプトに開発されました。

在庫同期、ポイント統合管理、パーソナライズCRMを標準機能として提供し、最短1ヶ月というスピードで小売企業のユニファイドコマース基盤構築を可能にします。

主な機能と特徴

EC、店舗（POS）、アプリがシームレスに連携し、以下のような機能を実現します。

ポイント統合利用ECと店舗で別管理されていたポイントをリアルタイムで同期・統合管理します。在庫のリアルタイム連携店舗とECの在庫データをリアルタイムで連携し、可視化を実現。店舗在庫のEC販売活用などが容易になります（※OMSとの連携が必要）。パーソナライズCRM購買履歴に基づき、最適なタイミングでのパーソナライズ配信を実現し、LTV向上につなげます。アプリ体験（デジタル会員証）アプリ内で店舗とECの会員情報を管理できるデジタル会員証を発行。クーポンや購入履歴も一元管理できます。

具体的な活用イメージ

このサービスにより、ECと店舗それぞれに分断されていた在庫、注文、ポイント、顧客データを横断的に統合することが可能になります。

来店前・来店中・来店後のすべての購買接点をひとつの体験として設計でき、ECでの事前注文や店舗でのBOPIS（店頭受取）、共通ポイント活用を通じて、より深い顧客理解と関係構築を実現します。

料金プランについて

顧客体験の向上と業務効率化を同時に実現する、次世代のコマース基盤。

タスネット、GMOメイクショップ、ビートレンド「店舗＆ECクイック連携」の紹介でした。

