個人輸入代行サービスを提供するベストケンコーから、24歳以下の学生を対象とした「学割キャンペーン」が開始されました。

学生生活を送る若い世代が、自分自身の心と体に向き合い、無理なくセルフケアを取り入れられる環境づくりを目的としたキャンペーン。

サイト内の全商品を対象に、お得に利用できる割引企画が登場します。

ベストケンコー「U-24学生限定キャンペーン」

対象者：24歳以下

対象商品：サイト内全商品

特典内容：3,000円以上のご購入で15％OFF

思春期から青年期にかけては、身体やホルモンバランスの変化が大きく、肌トラブルや体調のゆらぎ、気分の浮き沈みなど、心身のさまざまな変化を感じやすい時期です。

一方で、学業を中心とした生活の中では、セルフケアに関する情報や商品を十分に比較・検討する時間や選択肢が限られやすく、不調を我慢してしまうケースも少なくありません。

自分の体を知るきっかけに

ベストケンコーでは、こうした若い世代が抱える悩みを一人で抱え込むのではなく、正しい情報と自分に合った選択肢に気軽にアクセスできることが、将来の健康意識やセルフケア習慣の形成につながると考えています。

この学割キャンペーンを通じて、学生一人ひとりが自分の体調やライフスタイルに向き合い、無理のない形でセルフケアを始める第一歩となることを目指しています。

若い世代の健康と美容をサポートする、学生限定の割引キャンペーン。

ベストケンコー「U-24学生限定キャンペーン」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 自分自身の心と体に向き合う！ベストケンコー「学割キャンペーン」 appeared first on Dtimes.