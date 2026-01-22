

大谷映美里

指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里と野口衣織が22日、神田税務署で行われた『スマホを使ったe-Tax体験』に登場。スマホでマイナポータル連携を利用した“書かない確定申告”の作成を模擬体験した。併せて、メンバーが出演するPR動画のお披露目も行った。

【写真】e-Taxを体験する＝LOVE大谷映美里＆野口衣織

今回で実に6回目となる同イベントへの出演。グループを代表して「広報の顔」を長年務める大谷は、感慨もひとしおの様子だ。 「今朝、ここに来るまでのタクシーで（自分たちが出演している）PR動画が流れていて、すごくびっくりしたのと同時に、本当に嬉しかったです」とエピソードを披露した。

イベント内では、野口衣織が実際にスマホでのe-Tax操作にチャレンジ。 慣れない操作を前に少し緊張気味の野口に対し、隣で見守る大谷が「がんばれ〜！」と優しくエールを送る一幕も。メンバー同士の絆を感じさせる温かい雰囲気の中、シミュレーションはスムーズに進行。無事に大役を終えると、二人はホッとした表情で顔を見合わせた。

体験を終えた野口は、その手軽さに感動した様子。「難しいと思っていたのですが、想像以上に簡単な操作で清算までしてくれて。“優しい世界”だなと思いました。この便利さを、もっとたくさんの方に知っていただきたいです」。

一方の大谷は、プライベートでの「税」への関心についても言及。 「税について勉強を始めて、去年ついに『ふるさと納税』デビューをしたんです！ 美味しいものが届いてすごく幸せな気持ちになれました。これからも税のことをもっと知っていきたいです」と、しっかり者の一面を覗かせた。