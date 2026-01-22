音楽と暮らすカフェのような安らぎ！ラナップ「Sonollo（ソノロ）」

ラナップから、USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換できるDAC変換アダプター「Sonollo（ソノロ）」が、2026年1月30日（金）より発売されます。

スマートフォンで音楽を聴きながら同時に充電も行える、DAC内蔵の変換アダプター。

カフェや喫茶店で読書や勉強をしながら、バッテリー残量を気にせず高音質な音楽を楽しめる、「音楽と暮らす時間」を快適にするアイテムが登場します。

ラナップ「Sonollo（ソノロ）」

発売日：2026年1月30日（金）

価格：1,580円（税込）

カラー：ブラック、ホワイト

対応機種：USB Type-Cポートからの音声出力に対応するスマートフォンやタブレットなど

「Sonollo（ソノロ）」は、USB Type-C端子を3.5mmイヤホンジャックへ変換するDAC内蔵のアダプター。

3.5mm端子に加え、充電専用のUSB Type-C端子を搭載しているため、音楽を聴きながらスマートフォンの充電が可能です。

デジタル音声を高品位なアナログ信号へ変換するDAC（デジタル・アナログ・コンバーター）を内蔵しており、スマートフォンの音質性能に左右されることなく、ノイズを抑えたクリアな音質を実現。

音楽や動画、通話まで快適に楽しむことができます。

音楽再生に適した16bit／48kHzに対応しており、スマートフォンで再生した音声を高解像度で出力します。

また、3.5mm 4極プラグ対応のため、マイク付きイヤホン・ヘッドホンでの通話やオンライン会議にも使用可能。

最大5V／3Aの高出力充電に対応しており、実用性の高い設計となっています。

高級感のあるデザインと耐久性

コネクタ部分には高級感のあるアルミニウム製を採用しています。

ケーブル部分は耐久性に優れたナイロンメッシュとなっており、断線しにくい仕様。

コンパクトで持ち運びやすく、日常使いにも安心な設計です。

カラーラインナップと仕様

カラーはブラックとホワイトの2色がラインナップされます。

お手持ちのデバイスや好みに合わせて選ぶことができます。

【製品仕様】

コネクタ形状：USB Type-C（オス）→ 3.5mm 4極ミニジャック、USB Type-C（メス）※充電専用

供給電力：最大5V／3A

対応周波数：最大16bit／48kHz

ケーブル長：約5cm（コネクタ除く）

※データ転送には対応していません。

充電しながらお気に入りの有線イヤホンで音楽を楽しめる、便利なDAC変換アダプター。

ラナップ「Sonollo（ソノロ）」の紹介でした。

