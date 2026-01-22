根室市およびねむろ水産物普及推進協議会は、2026年2月6日(金)から8日(日)までの3日間、東京・新宿駅西口広場イベントコーナーにて『北海道根室まるごとフェア2026』を開催します。

「世界に誇る根室の自然・歴史・食に魅せられる」をテーマに、特産品の販売から観光PR、歴史展示、ステージイベントまで、根室市の魅力を東京で存分に味わえるイベントです。

新宿駅改札からすぐの場所で、北海道根室の旬の味覚と文化に触れることができます。

北海道根室まるごとフェア2026

開催期間中は、根室の水産物を中心とした物産展だけでなく、観光プロモーションやはく製展示など、多角的に根室を知ることができるコンテンツが用意されています。

【開催概要】

開催日時2026年2月6日(金) 11:00〜20:002026年2月7日(土) 10:00〜19:002026年2月8日(日) 10:00〜17:00会場：新宿駅西口広場イベントコーナー（JR新宿駅西口改札 地下1階 徒歩1分）主催：根室市、ねむろ水産物普及推進協議会入場料：無料

主な実施内容

1. 物産ブース：根室の「美味い」をお届け

根室市を代表する特産品が対面販売されます。

水産物：花咲ガニ、北海しまえび、ほたて 等地酒：根室生まれの銘酒「北の勝」銘菓：オランダせんべい、ココチーズ 等

2. 観光・歴史・風土ブース：根室を知る・学ぶ

観光PR動画「DEEP HOKKAIDO NEMURO」の放映や、根室市で見られる動物・海鳥のはく製展示が行われます。

また、歴史プロモーションとして「チャシ跡」の立体図やオホーツク文化に関する展示も実施。

さらに、アンケートやクイズラリーに答えると、1日先着500名限定で景品がプレゼントされます。

登場キャラクター：根室市観光マスコット「眠郎(ねむろう)」、北方領土イメージキャラクター「エリカちゃん」

3. ステージアトラクション（土日限定）

2月7日(土)・8日(日)の2日間は、根室出身者によるスペシャルステージが開催されます。

サイクロンZ：マジックショー澤崎真里子：ソプラノリサイタル三遊亭金八：落語会

仕事帰りや休日のショッピングついでに立ち寄りやすい新宿駅西口。

根室の魅力をまるごと体験しに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

「北海道根室まるごとフェア2026」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 根室の食・歴史・自然が集結！北海道根室まるごとフェア2026 appeared first on Dtimes.