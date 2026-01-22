韓国発SF超大作『超時空英雄伝エイリアノイド』、キャラクター予告編＆最強クロノバースポスターが完成 エンタメド級のキャラが大暴れ
韓国発SF大作映画『超時空英雄伝エイリアノイド』より、キャラクター予告編と最強クロノバースポスターが解禁された。
【動画】英雄たちの運命が交錯する 『超時空英雄伝エイリアノイド』予告
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）として2部連続公開される。
太古より、外星人は囚人を人間の体に封じ込めてきた──。現代の韓国では、人間の体から脱走し暴走する外星人を、アンドロイドの“ガード”と“サンダー”が追走。一方、630年前の高麗末期では、道士ムルクと雷を操る謎の女が、エイリアンを倒す鍵となる伝説の“神剣”をめぐり激突する。やがて2つの時代が交錯したとき、人類の存亡を懸けたかつてないバトルが幕を開ける。
監督は、『10人の泥棒たち』『暗殺』のチェ・ドンフン。キャストには、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華な顔ぶれが集結する。
英雄たちの運命が交錯する最強クロノバース・エンターテインメント『超時空英雄伝エイリアノイド』が、いよいよ2月13日から2部連続公開される。今回解禁された映像では、その壮大な物語を彩る個性豊かなキャラクターたちの魅力が一挙に紹介されている。
外星で重罪を犯した囚人を、地球にいる人間の脳に収監するという刑罰が、600年前から行われていた。この囚人たちの暴走を食い止めてきたのが、アンドロイドの管理者ガード（キム・ウビン）と、その相棒・サンダーだ。映像では、最新鋭のテクノロジーで武装し、冷徹な表情で任務を遂行するガードの姿に加え、自称“プログラム”でありながら、黒くワイルドな車両や人間の姿へと変幻自在に変身するサンダーの活躍が確認できる。
また、彼らとともに紹介されるのが、ある秘密を抱えた刑事ムン・ドソク（ソ・ジソブ）。地球人でありながら巨大な宇宙船に執拗に追われ、正体不明の不気味な声に狙われるシーンは緊迫感満点だ。高層ビルが次々と破壊されていく圧巻のパニック映像とともに、彼が物語にどう関わってくるのか注目したい。
一方、高麗末期では、魔法のような道術を使いこなせる導師・ムルク（リュ・ジュンヨル）が登場。金色の扇の中から2匹の猫ウワン＆ジャワンを召喚したり、人を吹き飛ばす道術で敵と交戦したりと、その活躍が描かれる。半人前の道士と表現されているが、大金が懸けられた伝説の“神剣”を追うこととなったムルクは、どのようなキーマンになるのだろうか。
さらに、時代錯誤な拳銃をぶっ放し、“雷娘（カミナリ娘）”と恐れられる謎の女（キム・テリ）が登場する。高麗の衣装で男顔負けのアクションを繰り出す彼女と、現代の武器、そして神剣との因縁が、物語の謎を加速させていく。
本作を彩るのは主演級のキャストだけではない。三角山（サムガクサン）の神仙コンビ、ヨム・ジョンア扮する黒舌（フクソル）と、チョ・ウジン扮する青雲（チョンウン）は、奇抜な魔道具や護符を駆使する最強のトリックスターだ。その息の合った掛け合いは、さながら『スター・ウォーズ』シリーズのC-3POとR2-D2を彷彿とさせ、緊迫したバトルに絶妙なユーモアを添えている。
最後に紹介されるのは、神剣を狙い暗躍する、名優キム・ウィソン扮する仮面の男・自蔵（チャジャン）。高麗時代の黒幕である彼は、その漆黒の仮面と威圧的な佇まいで、さながら『スター・ウォーズ』シリーズのダース・ベイダーを彷彿とさせる。この底知れない恐怖を放ち、“神剣”を捜し求めるヴィランが、どのような刺客を送り込み、英雄たちを追い詰めていくのか。時空を超えて描かれる壮絶な死闘の行方は必見だ。
あわせて解禁された最強クロノバースポスターは、登場人物それぞれの個性を的確に捉えたスマートなデザインに仕上がっており、強烈なインパクトと期待感を与えてくれる。近未来的な宇宙船と高麗末期に登場するキャラクターたちによる最強のコラボレーションに加え、紅一点の“雷娘（カミナリ娘）”ポスターからは、底知れないパワーを感じ取ることができるはずだ。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。
【動画】英雄たちの運命が交錯する 『超時空英雄伝エイリアノイド』予告
本作は、『パラサイト 半地下の家族』でアカデミー賞を制したCJ ENMが、構想5年、撮影387日で贈る、人類滅亡の危機に立ち向かう超時空アドベンチャー。『PART1：神剣激突』（2026年2月13日公開）、『PART2：終局決戦』（同年2月27日公開）として2部連続公開される。
監督は、『10人の泥棒たち』『暗殺』のチェ・ドンフン。キャストには、リュ・ジュンヨル、キム・ウビン、キム・テリ、ソ・ジソブ、ヨム・ジョンア、チョ・ウジン、イ・ハニら韓国映画界を代表する豪華な顔ぶれが集結する。
英雄たちの運命が交錯する最強クロノバース・エンターテインメント『超時空英雄伝エイリアノイド』が、いよいよ2月13日から2部連続公開される。今回解禁された映像では、その壮大な物語を彩る個性豊かなキャラクターたちの魅力が一挙に紹介されている。
外星で重罪を犯した囚人を、地球にいる人間の脳に収監するという刑罰が、600年前から行われていた。この囚人たちの暴走を食い止めてきたのが、アンドロイドの管理者ガード（キム・ウビン）と、その相棒・サンダーだ。映像では、最新鋭のテクノロジーで武装し、冷徹な表情で任務を遂行するガードの姿に加え、自称“プログラム”でありながら、黒くワイルドな車両や人間の姿へと変幻自在に変身するサンダーの活躍が確認できる。
また、彼らとともに紹介されるのが、ある秘密を抱えた刑事ムン・ドソク（ソ・ジソブ）。地球人でありながら巨大な宇宙船に執拗に追われ、正体不明の不気味な声に狙われるシーンは緊迫感満点だ。高層ビルが次々と破壊されていく圧巻のパニック映像とともに、彼が物語にどう関わってくるのか注目したい。
一方、高麗末期では、魔法のような道術を使いこなせる導師・ムルク（リュ・ジュンヨル）が登場。金色の扇の中から2匹の猫ウワン＆ジャワンを召喚したり、人を吹き飛ばす道術で敵と交戦したりと、その活躍が描かれる。半人前の道士と表現されているが、大金が懸けられた伝説の“神剣”を追うこととなったムルクは、どのようなキーマンになるのだろうか。
さらに、時代錯誤な拳銃をぶっ放し、“雷娘（カミナリ娘）”と恐れられる謎の女（キム・テリ）が登場する。高麗の衣装で男顔負けのアクションを繰り出す彼女と、現代の武器、そして神剣との因縁が、物語の謎を加速させていく。
本作を彩るのは主演級のキャストだけではない。三角山（サムガクサン）の神仙コンビ、ヨム・ジョンア扮する黒舌（フクソル）と、チョ・ウジン扮する青雲（チョンウン）は、奇抜な魔道具や護符を駆使する最強のトリックスターだ。その息の合った掛け合いは、さながら『スター・ウォーズ』シリーズのC-3POとR2-D2を彷彿とさせ、緊迫したバトルに絶妙なユーモアを添えている。
最後に紹介されるのは、神剣を狙い暗躍する、名優キム・ウィソン扮する仮面の男・自蔵（チャジャン）。高麗時代の黒幕である彼は、その漆黒の仮面と威圧的な佇まいで、さながら『スター・ウォーズ』シリーズのダース・ベイダーを彷彿とさせる。この底知れない恐怖を放ち、“神剣”を捜し求めるヴィランが、どのような刺客を送り込み、英雄たちを追い詰めていくのか。時空を超えて描かれる壮絶な死闘の行方は必見だ。
あわせて解禁された最強クロノバースポスターは、登場人物それぞれの個性を的確に捉えたスマートなデザインに仕上がっており、強烈なインパクトと期待感を与えてくれる。近未来的な宇宙船と高麗末期に登場するキャラクターたちによる最強のコラボレーションに加え、紅一点の“雷娘（カミナリ娘）”ポスターからは、底知れないパワーを感じ取ることができるはずだ。
映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART1：神剣激突』は2026年2月13日より、映画『超時空英雄伝エイリアノイド PART2：終局決戦』は2026年2月27日より全国公開。