『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、知事から驚きの提案 背中を押す“ヘブン”トミー・バストウとの友情に感動「ズッ友」「スバラシ〜」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「カワ、ノ、ムコウ。」（第79回）が22日に放送され、知事の江藤（佐野史郎）から驚きの提案をされた錦織（吉沢亮）と、彼の背中を押すヘブン（トミー・バストウ）の姿が描かれると、ネット上には「ズッ友だよ！」「友情スバラシ〜」「両思いやん」などの声が相次いだ。
【写真】錦織（吉沢亮）とヘブン（トミー・バストウ）の友情に胸アツ
新聞連載「ヘブン先生日録」を読み、その盛り上がりを気にする江藤（佐野史郎）。彼の前で、錦織はヘブンやトキたちの暮らしを心配する。そんな中、江藤は錦織に「校長に興味はないか？」と聞く。驚く錦織に、江藤は松江中学校の次期校長に推しても良いと語りかける。さらに江藤は、ヘブンが松江に留まることになったのは、錦織の功績だと称える。しかし錦織は険しい表情で「少々…考えさせてください」と応じるのだった。
その直後、錦織はヘブンに、江藤からの提案を打ち明ける。錦織は“悪い話ではない”としつつも校長という職に興味がないと断言。そして錦織はヘブンに「今までどおり、友人として、リテラリーアシスタントとして、執筆のお手伝いができればそれで十分なので」と告げる。
この話にヘブンは「アリガトウ…タノモシイ」と微笑みながらも「ニシコオリサン、コウチョウスル。タノシミアリマス」とポツリ。続けてヘブンは「ニシコオリサン、コウチョウ。ヘブン、アンシン。チュウガッコウ、ズットズットイタイ、オモイマス」と語る。
そして「トモダチ、カワラナイ」と真剣な表情を見せるヘブンに、錦織が笑顔で「はい」と答える姿が映し出されると、ネット上には「ヘブンとニシコーリはズッ友だよ！」「ヘブンさんと錦織さんの友情スバラシ〜」「両思いやん」「本当に嬉しそうにする錦織さんが愛おしい」「友情がずっと続く姿が見たいな」といった反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】錦織（吉沢亮）とヘブン（トミー・バストウ）の友情に胸アツ
新聞連載「ヘブン先生日録」を読み、その盛り上がりを気にする江藤（佐野史郎）。彼の前で、錦織はヘブンやトキたちの暮らしを心配する。そんな中、江藤は錦織に「校長に興味はないか？」と聞く。驚く錦織に、江藤は松江中学校の次期校長に推しても良いと語りかける。さらに江藤は、ヘブンが松江に留まることになったのは、錦織の功績だと称える。しかし錦織は険しい表情で「少々…考えさせてください」と応じるのだった。
この話にヘブンは「アリガトウ…タノモシイ」と微笑みながらも「ニシコオリサン、コウチョウスル。タノシミアリマス」とポツリ。続けてヘブンは「ニシコオリサン、コウチョウ。ヘブン、アンシン。チュウガッコウ、ズットズットイタイ、オモイマス」と語る。
そして「トモダチ、カワラナイ」と真剣な表情を見せるヘブンに、錦織が笑顔で「はい」と答える姿が映し出されると、ネット上には「ヘブンとニシコーリはズッ友だよ！」「ヘブンさんと錦織さんの友情スバラシ〜」「両思いやん」「本当に嬉しそうにする錦織さんが愛おしい」「友情がずっと続く姿が見たいな」といった反響が寄せられていた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」