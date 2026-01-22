「GrinLab（グリンラボ）」より新商品「イブル防水ベビーカーシート」の販売を開始しました。

「おむつ漏れ」や「食べこぼし」といったパパ・ママの外出時のお悩みに応える、機能性と快適さを兼ね備えたアイテムです。

人気のイブル素材の風合いはそのままに、防水機能と保冷剤ポケットを搭載し、オールシーズン快適に使用できる設計となっています。

GrinLab「イブル防水ベビーカーシート」

販売開始日：2026年1月現在販売中

販売場所：ZooLand公式オンラインストア、楽天市場、Amazon

価格：2,178円(税込)

赤ちゃんとの外出につきものなのが、「おむつ漏れ」「汗じみ」「飲み物のこぼれ」などのトラブル。

GrinLabの「イブル防水ベビーカーシート」は、そんな日常のハプニングからベビーカー本体を守るために開発されました。

韓国生まれのキルティング素材「イブル」の優しい肌触りと、頼もしい防水機能を両立させています。

3層構造で汚れをしっかりガード

本製品は、以下の3層構造を採用しています。

1. イブルキルト(表地)：肌に触れる部分は綿100％でふんわり。

2. 防水シート(中間)：水分を通さず、汚れが裏まで染み込むのを防ぎます。

3. 立体メッシュ(裏地)：通気性を確保し、ムレを防ぎます。

透湿性試験においても、水は通さないが水蒸気は通す「透湿防水性」に優れた結果が出ており、お漏らしや泥汚れを防ぎながらも、快適な座り心地をキープします。

夏も冬も！オールシーズン対応の工夫

暑い季節のお出かけもサポートできるよう、頭部と背中の2か所に「保冷剤ポケット」が配置されています。

裏面のメッシュ素材と合わせ、熱がこもりやすい赤ちゃんの背中を涼しく保ちます。

もちろん冬場は通常のクッションシートとして使用できるため、季節を問わず一年中活躍します。

お手入れ簡単＆ユニバーサルデザイン

【洗濯機で丸洗いOK】

汚れても、洗濯ネットに入れて洗濯機（手洗いコース等）で洗えるため、いつでも清潔を保てます。ベビーカー本体を洗う手間が省け、家事の負担を軽減します。

【取り付け簡単】

紐を結ぶだけの簡単装着で、多くのベビーカーやチャイルドシートに対応するユニバーサルフィット仕様です。

【デザイン】

カラーは「ベージュ」と「グレージュ」の2色展開。

どんなベビーカーにも馴染みやすいナチュラルなくすみカラーで、おしゃれなママ・パパにもおすすめです。

ママたちのリアルな声から生まれた、優しさと機能性が詰まった一枚。

毎日のお出かけを、もっと気軽で楽しいものにしてくれそうです。

GrinLab「イブル防水ベビーカーシート」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 敷くだけでベビーカーをガード！GrinLab「イブル防水ベビーカーシート」 appeared first on Dtimes.