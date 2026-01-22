オリックス・山下舜平大投手が２２日、大阪・舞洲の球団施設で自主トレを公開した。プロ６年目の１６１キロ右腕は、室内練習場でダッシュ、キャッチボールなどで調整。成長過程による腰のコンディション不良に苦しんだ２５年を経て「体はとてもいい状態。そこから調子も悪くならず、今は予防や再発しないようにトレーニングをずっと行っている」と現時点での仕上がりは上々だ。

オフシーズンは４勤１休のペースで練習を続け、昨年１２月には球団ＯＢの吉田正尚（Ｒソックス）とともに前スポーツ庁長官の室伏広治氏のもとでトレーニング。「一番感じたのは、フィジカルの弱さ。『まだまだやらないといけないな』ってことは室伏さんに言われたし、腰に対してのアプローチはいろんな引き出しが増えた」と、濃密な時間を振り返った。

同１１月の高知キャンプからは、新球種のカットボールを本格的に練習。「三振や打者を打ち取る上で速い変化球がなかった。真っすぐに近い速い変化を求めているので、曲がりすぎないようにだけ注意している」と、引き続き精度を高めていくことを誓った。

４試合で１勝にとどまったプロ５年目からの逆襲へ「１年間完走をして、規定投球回もクリアしたい。その中でチームに勝ちをつけて、リーグ優勝、日本一を目指して頑張りたい」と高いノルマを設定。「そこに合わせてキャンプは準備していく。あとはどこで投げるかはその先に言われてくると思うので、まずは開幕を目指して全力で準備したい」と、９勝（３敗）を挙げて新人王に輝いた２３年以来の開幕投手にも名乗りを挙げた。