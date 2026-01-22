パッケージを刷新して登場！スモカ歯磨「コスミオン」

スモカ歯磨は、全国のアインズ＆トルペにて、朝夜使い分けのオーラルケアブランド「コスミオン(COSMION)」のパッケージリニューアル記念キャンペーンを実施しています。

2026年1月1日(木)から1月31日(土)までの期間中、対象商品を購入するとポイント還元率がアップするお得な企画です。

特に「5と6のつく日」は、アインズ＆トルペのポイントが通常の10倍となる驚きの還元率が適用されます。

スモカ歯磨「コスミオン(COSMION)」リニューアル記念キャンペーン

実施期間：2026年1月1日(木)〜1月31日(土)

実施店舗：全国の「アインズ＆トルペ」店舗

対象商品：モーニングペースト / ナイトジェル

今回のキャンペーンは、コスミオンのデザイン一新を記念して開催されるものです。

1月中は毎日ポイントが2倍（10％還元）となりますが、さらにお得なのが「5と6のつく日」です。

通常、アインズ＆トルペでは毎月「5・6のつく日」にポイント2倍（10％還元）を実施していますが、本キャンペーン期間中の対象日は、コスミオン製品購入分に対してポイントが10倍（50％還元）付与されます。

【ポイント10倍対象日】

期間中の「5」と「6」のつく日

（5日、6日、15日、16日、25日、26日）

※それ以外の日程はポイント2倍付与となります。

パッケージリニューアルの背景

今回のリニューアルでは、ユーザーから寄せられた「どんな商品か判断しにくい」という声を反映し、デザインが大きく変更されました。

モーニングペーストとナイトジェルの特徴がより分かりやすく、直感的に伝わるデザインへと進化しています。

美容や健康に妥協しないユーザーが商品を見つけやすくなり、毎日のセルフケアをより上質な時間へとアップデートします。

朝と夜で使い分けるオーラルケア

コスミオンは、朝と夜の口腔内環境の違いに着目した「使い分け」を提案するオーラルケアブランドです。

アインズ＆トルペとの協力により実現した今回の「ポイント最大10倍」企画。

この機会を通じて、一人でも多くの方に歯磨き粉を使い分けることの重要性を知ってもらいたいという想いが込められています。

実質半額相当のポイントが還元される特別なチャンス。

新しくなったコスミオンで、理想のオーラルケア習慣を始める好機となります。

スモカ歯磨「コスミオン」リニューアル記念キャンペーンの紹介でした。

