櫻坂46、初のグループ写真集『櫻撮』発売決定「“かわいい！”がたっぷり詰まった1冊です」
アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』が、3月17日に講談社より発売されることが決定した。
【画像】田村保乃＆森田ひかる＆守屋麗奈が“お泊まり会”で密着
本作は、櫻坂46のメンバー同士で撮影したオフショット写真集。2024年4月から写真週刊誌FRIDAYで連載されている『櫻撮』をまとめたもので、メンバー全員がカメラマンとなり、互いの赤裸々な素顔を撮影する名物企画となっている。
ステージ上ではかっこいいパフォーマンスを見せる櫻坂46メンバーの、“わちゃわちゃ感”あふれる舞台裏の素顔が満載の1冊に。写真集化において、連載では未掲載だったカットを大量に収録。写真集に掲載されるカットのうち、約半数が初公開カットとなる予定だ。
『櫻撮』発売に際して、山崎天（※崎＝たつさき）は「メンバー目線で撮影した“かわいい！”がたっぷり詰まった1冊です」とアピールしている。
カバーは、通常版、HMV限定版、楽天限定版、アマゾン限定版の4種類。写真集公式Xでも最新情報が随時公開予定。
