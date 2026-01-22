NARUTO¡¦¼ö½Ñ²öÀï¡¦¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥óºî¼Ô¤é¡Ú¤«¤°¤äÉ±¡ÛÉÁ¤¯¡¡¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¬¡¢Netflix±Ç²è¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î22Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¦»³²¼À¶¸ç¤¬¡¢²áµî¤ËOP¡¦ED±ÇÁü¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¤Î¸¶ºî¼Ô5¿Í¡Ú´ßËÜÀÆ»Ë¡¢³©¸«²¼¡¹¡¢Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡¢½½ÆüÁðÊå¡¢¥¢¥Í¥³¥æ¥µ¥®¡Û¤«¤é±þ±ç¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°Ç´é¤Î¤«¤°¤äÉ±¡Ê¾Ð¡Ë¼ö½Ñ²öÀï¡¦¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥óºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È
¢£´ßËÜÀÆ»Ë¡Ê¡ÖNARUTO¡½¥Ê¥ë¥È¡½¡×¡Ë
¡¡Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¸ø³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³©¸«²¼¡¹¡Ê¡Ö¼ö½Ñ²öÀï¡×¡Ë
¡¡¡ÖÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡×¸ø³«¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¢£Æ£ËÜ¥¿¥Ä¥¡Ê¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¡Ë
¡¡»³²¼À¶¸ç¤µ¤ó¤ÎÄ¶ºî²è¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡ª¤º¤Ã¤È¹¬¤»¤Ê²èÌÌ¤Ç¤·¤¿¡ª
¢£½½ÆüÁðÊå¡Ê¡Ö²¦ÍÍ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡Ë
¡¡Ä¶¤«¤°¤äÉ±¡ª±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤¼¡ª
¢£¥¢¥Í¥³¥æ¥µ¥®¡Ê¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¡Ë
¡¡·ë¹½ÇØ·Ê¤È¤«¤ÎÊý¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Îºî¤ê¹þ¤ß¡¢ÀïÆ®ÉÁ¼Ì¤ÎÎ®¤ì¤¬À¨¤¯¤ÆÌ¥Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¤¤¤í¤ó¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ê¡¢¹¹¤Ë²»³Ú¤Ë¤Þ¤ÇÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤òÎ¥¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØÄ¶¤«¤°¤äÉ±¡ª¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Ì´¤È´õË¾¤Î½¸¤Þ¤ë²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¡£ ¾¯½÷¤¿¤Á¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤ì¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¡¢Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£º£¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±Àè¤ÎÌ¤Íè¡£ ÅÔÆâ¤Î¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦17ºÐ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦¼ò´óºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤àÄ¶ÀäÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æü¡¹¤ÎÌþ¤ä¤·¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Î²¾ÁÛ¶õ´Ö¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Î´ÉÍý¿Í·óÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥Ð¡¼(ÇÛ¿®¼Ô)¡¦·î¸«¥ä¥Á¥è¤ÎÇÛ¿®¤ò¸«¤ë¤³¤È¡£ ¼«Ê¬¤ÎÊ¬¿È¤òºî¤êÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ËÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡ã¥Ä¥¯¥è¥ß¡ä¤Ç¡¢ºÌÍÕ¤Ï¥ä¥Á¥è¤Î¿ä¤·³è¤ò¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ð¥È¥ë¥²¡¼¥à¤ÇºÙ¡¹¤È¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Îµ¢¤êÆ»¡¢ºÌÍÕ¤Ï¼·¿§¤Ë¸÷¤êµ±¤¯¥²¡¼¥ß¥ó¥°ÅÅÃì¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£Ãæ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£ Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ºÏ¢¤ìµ¢¤ë¤È¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÌÍÕ¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤°¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¡£ ¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤â¤·¤ä¤«¤°¤äÉ±¤Ê¤Î¡©¡×
¡¡Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤°¤äÉ±¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤ÞÊüÂê¡£ ¤«¤°¤ä¤Î¤ª´ê¤¤(¤ï¤¬¤Þ¤Þ)¤ÇºÌÍÕ¤Ï¡¢¥Ä¥¯¥è¥ß¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼³èÆ°¤ò¼êÅÁ¤¦¤³¤È¤Ë¡£ ºÌÍÕ¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ²»³Ú¤òºî¤ê¡¢¤«¤°¤ä¤¬¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¯¡£ ¤«¤°¤ä¤ò·î¤Ø¤ÈÏ¢¤ìÌá¤¹ÉÔµÈ¤Ê±Æ¤¬¡¢¤¹¤°¤½¤³¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¡½¡½ ¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ö¤«¤°¤äÉ±¡×¤ÎÊª¸ì¡£
