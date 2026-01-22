XG、1stアルバムリード曲「HYPNOTIZE」ティザー公開 YouTubeでのゲリラ配信も話題に
XGが23日にリリースする初のフルアルバム『THE CORE - 核』のリード曲「HYPNOTIZE」のミュージックビデオのティザーが公開された。
【動画】期待高まる！XG、1stアルバムリード曲「HYPNOTIZE」MVティザー公開
「HYPNOTIZE」は、幻想的なサウンドとリズミカルなピアノが調和したハウスナンバーで、現実と夢の境界を行き来するような、強い没入感を与える楽曲。テーマは、視線や雰囲気だけで相手を惹きつける「魅惑」と「催眠」。メンバーは、自信に満ちあふれ、自身の魅力を完全にコントロールするキャラクターとして表現されている。
歌詞には「tick tock」「視線」「呪文」といった表現が散りばめられ、聴く人が徐々に抜け出せない状態へと引き込まれ、最終的にはXGのリズムと世界観の中で動かされていく感覚が描かれている。
公開されたティザーでは、幻想的で洗練された楽曲の世界観が色濃く描かれており、本編への期待がより一層高まる内容となっている。ミュージックビデオは、23日午後7時に公開される。
また、20日に突如XGのYouTubeチャンネルでライブ配信されたコンテンツ「Live View: XG’s CORE」も話題となっている。スタジオの監視カメラの視点から、スタジオの様子や、来月よりスタートする2度目のワールドツアーのリハーサルに臨むメンバーの姿に加え、練習生時代のXGメンバーによるダンスレッスンやボーカルレッスン、さらにはメンバー同士で食事をする様子なども映し出された。
配信中には、アルバムのスポイラーと思われる要素もいくつか登場し、チャット欄には「何が起きているのか」「配信事故では」「斬新な企画すぎる」といった考察コメントが続々と投稿された。
